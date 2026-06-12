Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu

Vesmírná a technologická společnost SpaceX získala od finančních institucí 75 miliard dolarů (zhruba 56 miliard liber) před svým pátečním vstupem na burzu. Očekává se, že půjde o historicky nejhodnotnější debut na akciovém trhu. V hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) firma uvedla, že prodala akcie v celkové hodnotě 75 miliard dolarů, přičemž cena za jednu akcii byla stanovena na 135 dolarů.
Tato částka odpovídá odhadům, které vedení SpaceX zveřejnilo v předchozím týdnu. Předpokládaná tržní hodnota podniku by tak při zahájení obchodování měla dosáhnout téměř 1,8 bilionu dolarů. Takto vysoké ocenění zároveň znamená, že generální ředitel Elon Musk, který je již nyní nejbohatším člověkem planety, má nakročeno k tomu, aby se stal vůbec prvním dolarovým trilionářem na světě. Konkrétní hodnota akcií se však po spuštění veřejného obchodování může měnit v závislosti na objemu nabízených akcií a síle reálné poptávky.
Zájem o podíly ve SpaceX ze strany investičních fondů i drobných retailových investorů je obrovský. Někteří finanční analytici již posunuli cílovou cenu nad původní odhad firmy; například globální makléřská společnost Oppenheimer předpovídá, že by hodnota mohla vyšplhat až na 190 dolarů za akcii. Vstup SpaceX na technologický index Nasdaq je navíc vnímán jako zásadní test pro další soukromé společnosti s hodnotou blížící se bilionu dolarů, jako jsou Anthropic nebo OpenAI, které rovněž připravují své letošní uvedení na burzu.
Přestože se SpaceX stává veřejně obchodovatelnou společností a její hospodaření bude podléhat přísnější kontrole, Elon Musk si v ní udrží téměř absolutní moc. Prostřednictvím kombinovaného držení akcií třídy A a B bude kontrolovat přibližně 40 % celkového kapitálu, což mu však díky specifické struktuře práv zajistí více než 84 % hlasovacích práv. Pro srovnání, Mark Zuckerberg drží ve své společnosti Meta podobný typ akcií, jeho hlasovací podíl se však pohybuje kolem 60 %.
Takto silná koncentrace moci v rukou jediného muže znamená, že SpaceX nemusí mít ve své správní radě žádné nezávislé členy bez osobních či finančních vazeb na firmu. Podle analýzy Právnické fakulty Harvardovy univerzity si Musk udrží kontrolu nad podnikem i v případě, že by se v budoucnu rozhodl část svých akcií třídy A prodat. Pro řadové investory to představuje určité riziko, protože lidé z vnitřního okruhu společnosti budou moci sami rozhodovat o klíčových obchodech, odměnách pro vedení nebo o případných akvizicích jiných Muskových podniků. SpaceX přitom již dříve pohltila Muskův startup xAI, pod který spadá i sociální síť X.
Související
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
před 1 hodinou
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
před 1 hodinou
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
před 2 hodinami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
před 3 hodinami
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
před 5 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
před 6 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
včera
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
včera
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
včera
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
včera
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
včera
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
Spojené státy, Velká Británie, Česká republika a dalších devatenáct západních zemí vydaly společné prohlášení, ve kterém ostře odsoudily plánované vraždy, únosy a další nepřátelské operace íránských tajných služeb na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.
Zdroj: Libor Novák