Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu

Libor Novák

12. června 2026 11:46

Elon Musk
Elon Musk Foto: The White House

Vesmírná a technologická společnost SpaceX získala od finančních institucí 75 miliard dolarů (zhruba 56 miliard liber) před svým pátečním vstupem na burzu. Očekává se, že půjde o historicky nejhodnotnější debut na akciovém trhu. V hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) firma uvedla, že prodala akcie v celkové hodnotě 75 miliard dolarů, přičemž cena za jednu akcii byla stanovena na 135 dolarů.

Tato částka odpovídá odhadům, které vedení SpaceX zveřejnilo v předchozím týdnu. Předpokládaná tržní hodnota podniku by tak při zahájení obchodování měla dosáhnout téměř 1,8 bilionu dolarů. Takto vysoké ocenění zároveň znamená, že generální ředitel Elon Musk, který je již nyní nejbohatším člověkem planety, má nakročeno k tomu, aby se stal vůbec prvním dolarovým trilionářem na světě. Konkrétní hodnota akcií se však po spuštění veřejného obchodování může měnit v závislosti na objemu nabízených akcií a síle reálné poptávky.

Zájem o podíly ve SpaceX ze strany investičních fondů i drobných retailových investorů je obrovský. Někteří finanční analytici již posunuli cílovou cenu nad původní odhad firmy; například globální makléřská společnost Oppenheimer předpovídá, že by hodnota mohla vyšplhat až na 190 dolarů za akcii. Vstup SpaceX na technologický index Nasdaq je navíc vnímán jako zásadní test pro další soukromé společnosti s hodnotou blížící se bilionu dolarů, jako jsou Anthropic nebo OpenAI, které rovněž připravují své letošní uvedení na burzu.

Přestože se SpaceX stává veřejně obchodovatelnou společností a její hospodaření bude podléhat přísnější kontrole, Elon Musk si v ní udrží téměř absolutní moc. Prostřednictvím kombinovaného držení akcií třídy A a B bude kontrolovat přibližně 40 % celkového kapitálu, což mu však díky specifické struktuře práv zajistí více než 84 % hlasovacích práv. Pro srovnání, Mark Zuckerberg drží ve své společnosti Meta podobný typ akcií, jeho hlasovací podíl se však pohybuje kolem 60 %.

Takto silná koncentrace moci v rukou jediného muže znamená, že SpaceX nemusí mít ve své správní radě žádné nezávislé členy bez osobních či finančních vazeb na firmu. Podle analýzy Právnické fakulty Harvardovy univerzity si Musk udrží kontrolu nad podnikem i v případě, že by se v budoucnu rozhodl část svých akcií třídy A prodat. Pro řadové investory to představuje určité riziko, protože lidé z vnitřního okruhu společnosti budou moci sami rozhodovat o klíčových obchodech, odměnách pro vedení nebo o případných akvizicích jiných Muskových podniků. SpaceX přitom již dříve pohltila Muskův startup xAI, pod který spadá i sociální síť X.

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