Tolik peněz, že je nemá šanci do konce života utratit. Elon Musk se stal prvním bilionářem na světě

Vstup vesmírné a technologické společnosti SpaceX na akciový trh zajistil Elonu Muskovi historické prvenství, neboť se stal vůbec prvním dolarovým trilionářem, resp. bilionářem na světě. Hodnota jeho majetku, který spočívá převážně v akciových podílech automobilky Tesla a právě SpaceX, se odhaduje na astronomických 1,11 bilionu dolarů. Takto obrovské jmění, představující milion milionů, se zcela vymyká běžnému lidskému chápání.
Představu o velikosti této sumy nabízí jednoduchý propočet jejího teoretického utrácení, které naráží na hranice lidské dlouhověkosti. I kdyby totiž někdo dokázal utratit jeden milion dolarů každou hodinu bez jediné přestávky dnem i nocí, vyčerpání celého jednoho bilionu dolarů by mu zabralo více než jedno celé století.
Majetek nejbohatšího muže planety navíc hravě překonává roční hrubý domácí produkt drtivé většiny států světa. Podle statistik Mezinárodního měnového fondu dokáže roční výkon nad úrovní 1,1 bilionu dolarů vyprodukovat pouhých dvacet světových ekonomik. Za Muskovým finančním portfoliem zaostávají vyspělé země jako Tchaj-wan s 977 miliardami dolarů, Irsko s 779 miliardami, Švédsko se 760 miliardami či Singapur s 660 miliardami dolarů. Ještě propastnější je rozdíl ve srovnání s Muskovou rodnou Jihoafrickou republikou, jejíž ekonomický výkon dosahuje pouze 480 miliard dolarů.
K podobným závěrům dojdeme i při srovnání s klíčovými hospodářskými uzly uvnitř Spojených států. Například newyorský ostrov Manhattan, v němž sídlí slavná Wall Street a nejvýznamnější americké korporace, zaznamenal podle údajů Federálního rezervního systému za rok 2024 hrubý domácí produkt těsně nad hranicí jednoho bilionu dolarů. Pokud bychom zase sečetli tržní hodnotu úplně všech obytných i komerčních budov v Houstonu, což je třetí největší americké město a centrum energetického průmyslu, dostaneme se na 879 miliard dolarů, což na Muskovo jmění stále nestačí.
Obří rozměr tohoto bohatství dokládá také srovnání s celoamerickými výdaji za nové automobily, které pro tamní obyvatele představují hned po vlastním bydlení největší životní investici. Během uplynulého roku si zákazníci v USA pořídili celkem 16,3 milionu nových osobních a nákladních vozů, přičemž průměrná cena za jeden automobil vyšplhala na rekordních 48 402 dolarů. Celková utracená suma za všechna tato vozidla dosáhla 789 miliard dolarů, což je stále pod hodnotou majetku šéfa SpaceX.
V porovnání se svými nejbližšími rivaly z řad technologických magnátů si Musk buduje naprosto nevídaný náskok. Když se spojí odhadovaný majetek čtyř dalších nejbohatších lidí z oboru – zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, tvůrce Oracle Larryho Ellisona a zakladatelské dvojice Googlu Larryho Page a Sergey Brina – jejich společné jmění činí 1,09 bilionu dolarů. Ani tato elitní skupina miliardářů, kteří zbohatli díky úspěchu svých technologických firem, tak nedosahuje na Muskovu úroveň.
Zcela bezkonkurenční je pak srovnání s oblastí profesionálního sportu, kde by jeden bilion dolarů stačil na nákup prakticky každého významného klubu na světě. Padesátka nejhodnotnějších sportovních organizací napříč všemi sporty má podle žebříčku magazínu Forbes souhrnnou hodnotu pouhých 353 miliard dolarů, což pokrývá sotva třetinu Muskova majetku. Do této skupiny přitom patří i nejvýše oceněný klub planety, tým amerického fotbalu Dallas Cowboys s hodnotou 13 miliard dolarů, nebo padesátý celek v pořadí, basketbaloví Toronto Raptors s hodnotou kolem 5 miliard dolarů.
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Zdroj: Libor Novák