Trumpova administrativa se může pokusit o zpochybnění a narušení výsledků voleb

Volební experti varují, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se může pokusit o zpochybnění a narušení výsledků nadcházejících sněmovních a senátních voleb. Klíčovým rizikovým obdobím mají být podle webu The Guardian hodiny a dny bezprostředně po uzavření volebních místností, kdy probíhá sčítání hlasů. Právě tento časový úsek považují bývalí federální úředníci za nejzranitelnější fázi celého volebního procesu. Panují obavy, že spojenci hlavy státu využijí prodlevu ke šíření nepodložených obvinění v případě nepříznivých průběžných výsledků.
K těmto varováním dochází v situaci, kdy Nejvyšší soud USA odmítl pokusy prezidentské administrativy o zavedení rozsáhlých omezení pro korespondenční hlasování. Bývalá zástupkyně poradce pro národní bezpečnost Caitlin Durkovich uvedla, že po neúspěších u soudů se administrativa může pokusit využít tvrzení o zahraničním vlivu k zabavování volebních zařízení či samotných lístků. Dokončení sčítání hlasů přitom v některých státech, například v Kalifornii, trvá několik dní i týdnů. Právě během této čekací doby vznikají pochybnosti, které podle odborníků domácí i zahraniční aktéři dále zesilují.
Volební úředníci v jednotlivých státech se proto snaží veřejnost na celý proces sčítání předem připravit a předejít tak vyvolávání umělých kontroverzí. Viceprezident volebního programu v Brennanově centru pro spravedlnost Larry Norden označil tento fenomén za aktuálně největší hrozbu pro důvěru veřejnosti. Zároveň připomněl, že američtí voliči mají v současnosti k dispozici historicky nejširší paletu možností, jak odevzdat svůj hlas. Podle něj předčasné hlasování eliminuje většinu obav a posiluje jistotu voličů, že jejich hlas bude započítán.
Bývalý předseda Komise pro volební asistenci Ben Hovland upozornil, že živé volební lístky jsou již rozeslány po celé zemi a volby fakticky probíhají. Běžně Ministerstvo spravedlnosti i Federální úřad pro vyšetřování před volbami dodržují takzvané období klidu, aby neovlivňovaly výsledky. Letos však tato nepsaná zásada neplatí a federální orgány nadále vyvíjejí tlak na jednotlivé státy. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti se například snaží získat seznamy voličů od států, které je odmítly dobrovolně poskytnout.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti zároveň realizuje vlastní iniciativu zaměřenou na odhalování neoprávněně registrovaných voličů bez amerického občanství. Anonymní oznamovatel minulý týden informoval Kongres, že tato iniciativa využívá velmi sporná data a může být v rozporu se zákonem. Tvrzení federální vlády o nezákonně registrovaných voličích neodpovídají faktům a podle Hovlanda slouží k vytváření narativu o podvodech. Obránci lidských práv z organizací jako NAACP vyjadřují obavy z rétoriky prezidentské administrativy, která bez důkazů zpochybňuje legitimitu voleb.
Experti zdůrazňují nutnost rozlišovat mezi zahraničním vlivem v podobě propagandy a přímým zasahováním do volebních výsledků. Bývalá zástupkyně ředitele národní zpravodajské služby Beth Sanner připomněla, že neexistují žádné důkazy o tom, že by cizí mocnosti v minulosti technicky zasáhly do volebního procesu. Zabezpečení volební infrastruktury se navíc napříč všemi státy výrazně zlepšilo a výsledky podléhají pravidelným auditům. Bývalý představitel Agentury pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost Geoff Hale však varoval, že federální vláda výrazně zredukovala finance i personál určený na kybernetickou podporu volebních úředníků.
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Zdroj: Libor Novák