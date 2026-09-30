Cestující z letadla popisují chvíle hrůzy. Podle Izraele se mohlo jednat o pokus o teroristický útok

Dramatický incident na palubě komerčního letu letecké společnosti Flydubai směřujícího z Dubaje do Tel Avivu vyvolal podle CNN vážné obavy mezinárodních úřadů. Letoun musel nečekaně odklonit svou trasu a nouzově přistát v Saudské Arábii poté, co v kokpitu došlo k násilnému střetu mezi piloty.
Podle údajů ze serverů pro sledování leteckého provozu stroj prudce klesl o více než pět tisíc metrů během necelých dvou minut. Krátce nato vyslala posádka nouzový signál. Letadlo se v té době nacházelo v blízkosti jordánského a saudskoarabského vzdušného prostoru, odkud se stočilo k neplánovanému přistání na letišti Tabuk v Saúdské Arábii.
Izraelské úřady vyjádřily podezření, že by mohlo jít o pokus o teroristický útok. Podle informací z izraelských bezpečnostních zdrojů se druhý pilot pokusil napadnout a pobodat kapitána letadla. Do incidentu se musel vložit jeden z izraelských cestujících, kterému se podle dostupných zpráv podařilo útočníka zpacifikovat a pomoci situaci zklidnit.
Jedna z pasažérek popisovala chvíle hrůzy na palubě pro izraelskou televizi s tím, že se letoun v jednu chvíli zdál být zcela neovladatelný. Cestující slyšeli křik a po otevření dveří do pilotní kabiny viděli značné množství krve. Zraněný pilot musel přímo během letu obdržet první pomoc.
Mimořádná událost okamžitě mobilizovala nejvyšší izraelské představitele. Premiér Benjamin Netanjahu zrušil svůj plánovaný program a svolal krizovou poradit s činiteli bezpečnostních složek. Po vyslání nouzového signálu z paluby civilního stroje byly do vzduchu preventivně nasazeny také izraelské stíhací letouny.
Letecká společnost Flydubai potvrzuje, že její stroj potkala během letu mimořádná událost, neposkytla však k přesným příčinám konfliktu v kokpitu žádné podrobnosti. Aerolinky pouze ujistily média, že letadlo bezpečně přistálo a všichni cestující i členové posádky jsou v pořádku a mimo ohrožení života.
Nouzové přistání vedlo k poměrně neobvyklé situaci, kdy se skupina izraelských občanů ocitla na území Saúdské Arábie. Izraelská vláda zjišťuje možnosti, jak pro své občany dohodnout vyslání speciálního civilního nebo vojenského letadla, které by je přepravilo zpět do vlasti.
Trasa mezi Dubají a Tel Avivem patří k nejvytíženějším spojům v regionu od roku 2020, kdy došlo k normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty v rámci takzvaných Abrahamovských dohod. Jen během roku 2025 využilo tyto přímé linky více než milion cestujících.
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Zdroj: Libor Novák