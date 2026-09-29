Češky suverénně ovládly Pohár Billie Jean Kingové. Šanci neměla ani Ukrajina

David Holub

29. září 2026 20:16

Linda Nosková
Linda Nosková Foto: Instagram Linda Nosková

Letošní září se zdá být vydařeným měsícem z pohledu českého tenisu. Krátce poté, co se českému mužskému týmu povedlo postoupit na finálový turnaj Davis Cupu do Boloně, český ženský tenisový tým potvrdil svou dominanci ve světovém tenisu. Češky suverénně prošly do finále Billie Jean King Cupu, které bez problémů zvládly proti Ukrajině. Tu porazily stejně jako předchozí soupeře Velkou Británii a Španělsko 2:0 zápasy

Nejprve si Karolína Muchová poradila s Anhelinou Kalininovou 6:2 a 6:3, aby na ni navázala Linda Nosková v duelu s Elinou Svitolinovou, kterou porazila 6:3 a 7:6. Svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové tak navázaly tímto triumfem na předešlá česká fedcupová vítězství v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018, kdy Česky tuto týmovou soutěž ovládly naposledy.

Nutno říct, že Ukrajinky nemohly počítat se svoji největší hvězdou, desátou hráčkou světového žebříčku Martou Kosťukovou. Ve finále nenavázaly na své předešlé duely v čínském Šen-čenu s Itálií a Belgií a svoji premiérovou finálovou účast v rámci tohoto turnaje tak neproměnily v kýžený triumf.

Ze všeho nejdříve se na kurtu představily za Česko Karolína Muchová a za Ukrajinu Anhelina Kalininová. Od začátku zápasu se jednalo o jasnou dominanci ze strany české hráčky. O tom svědčí i skutečnost, že Muchová své soupeřce nedovolila ani jeden brejkbol, naopak sama svou soupeřku brejkla hned čtyřikrát. K triumfu za hodinu a deset minut ji pomohlo také osm es.

Pokud se vrátíme k jejím brejkům, díky nim ovládla obě sady. Zatímco v první setu sebrala servis své soupeřce Kalininové ve třetí a sedmé hře, díky čemuž následně využila hned první setbol, ve druhém setu se tak stalo v páté hře a pak v samotném závěru zápasu, kdy v době, kdy byla Muchová na příjmu, ukončila tento zápas.

„Myslím, že jsem se cítila daleko lépe než v předchozím utkání. Dnes mě hodně podržel servis, mohla jsem se na něj spolehnout. Také ve výměnách jsem se do toho dostávala. Jsem ráda, že se mi to povedlo poměrně rychle ve dvou setech odehrát,“ okomentovala svůj výkon po zápase Muchová, která tak připomněla, že v rámci finálového turnaje nastoupila už v semifinále proti Španělsku, kde si poradila podobně s Jessicou Bouzasovou.

Aby i toto finále dopadlo stejně suverénně jako předešlý čtvrtfinálový souboj s Velkou Británií a i ten semifinálový se Španělskem, musela svůj duel následně zvládnout i Linda Nosková. Vítězka letošního Wimbledonu, v jehož finále porazila právě svoji reprezentační kolegyni Muchovou, a díky čemuž je aktuálně šestou hráčkou světového žebříčku, se počtvrté v kariéře utkala s Elinou Svitolinovou.

I ona, podobně jako Muchová v prvním zápase, si počínala tak, že se soupeřkou neměla žádné slitování. I když v zápase se Svitolinovou přišla jednou o svůj servis, pomohla si k vítězství deseti esy.

Zápas pro i přitom nezačal ideálně, vždyť po čtyřech hrách v prvním setu prohrávala 1:3. Následovalo ale pět vítězných gamů ze strany české hráčky a nasměrovala se tak k vítězství v této části zápasu. Druhý set tak divoký průběh neměl. Obě soupeřky si v něm držely své podání a tak tedy dospěl až do zkrácené hry.

V něm Nosková ani jednou neprohrávala, dovolila soupeřce maximálně v ní mít s ní vyrovnaný stav. Od stavu 3:3 pak hned následující tři výměny získala na svou stranu a na to už Svitolinová zareagovat nedokázala. Sice odvrátila následující dva mečboly, na odvrácení toho třetího už ale neměla síly, kdy míček za základní čárou ukrajinská tenistka nedoběhla.

Česká radost tak mohla po dlouhých osmi letech z týmového tenisového triumfu vytrysknout naplno, k Noskové, která padla na kurt, zamířila nehrající kapitánka Strýcová a za ní další členky týmu. Mimochodem, Strýcová se po legendách Billie Jean Kingové, Margaret Courtové a Chris Evertové stala čtvrtou ženou v historii, které se tento turnaj povedlo vyhrát nejen jako hráčce, ale i jako nehrající kapitánce.  

„Elina byla strašně těžká soupeřka, má své kvality. Ve druhém setu mi nedala žádné šance. Muselo to dojít do tie-breaku, před kterým jsem si řekla, že ho mám v této soutěži 2:0, takže si ho snad nepokazím. A jsem ráda, že jsem to zvládla,“ nechala se slyšet Nosková po finále.

„Někdy si myslím, že nedokážu slavit a ty vteřiny po posledním míči nevím, co dělat. Teď to ale nějak vyplynulo ze situace. Vždy si představuju, jak by to mohlo vypadat a pak si to nějak manifestuju. Splnilo to očekávání,“ vrátila se pak Nosková k momentu, kdy bylo jasné, že Češky zase potvrdily nadvládu nad tenisovým světem a prozradila, že právě triumf na tomto nejprestižnějším týmovém tenisovém turnaji, byl její dětský sen. „Znamená to strašně moc. Nemám slov. Několikrát jsem řekla, že tohle byl můj sen a je to neuvěřitelné. Moje tenisové začátky byly před televizí, kdy jsem se na tuhle soutěž dívala, takže je neskutečné to teď vyhrát.“

14. září 2026 19:41

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Zdroj: Libor Novák

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