Wimbledon ovládly Češky. Díky nekompromisnosti nakonec slaví Nosková

David Holub

11. července 2026 21:01

Linda Nosková
Linda Nosková Foto: Instagram

Ženské finále slavného tenisového Wimbledonu nabídlo z českého pohledu naprosto snové složení. Poprvé v historii se v něm totiž střetly v sobotu dvě české tenistky – Karolína Muchová a Linda Nosková. Jednalo se tak už pouze o to, kdo z nich se stane v pořadí již pátou českou vítězkou travnatého turnaje a kdo tak naváže na Janu Novotnou (1998), Petru Kvitovou (dvojnásobnou vítězku z let 2011 a 2014), Markétu Vondroušovou (2023) a Barboru Krejčíkovou (2024). 

Samotné finále nabídlo průběh, jenž jako by tenisové veřejnosti dal odpověď na to, čím jsou český tenis a obzvlášť české tenistky výjimečné a tolik úspěšné ve Wimbledonu. Obě předváděly změny herních stylů od returnů k čáře až po čopy a krácené míče. Byl to zápas nahoru dolů. Chvíli se dařilo Noskové, ve druhé sadě se zase zvedla Muchová a tak tenisovému světu nabídly obě hráčky i třetí set. V něm už se Noskové podařilo duel dotáhnout do vítězného konce a zapsat se tak navždy mezi vítězky tohoto grandslamu.

Očekávané ženské finále letošního Wimbledonu mělo i očekávanou a patřičnou kulisu. Z královské lóže se na umění obou českých tenistek dívala nejen samotná princezna z Walesu Kate, po jejímž boku seděla legenda Martina Navrátilová, ale třeba i Petra Kvitová, Jan Kodeš či Maria Šarapovová.

Kdo by nebyl nervózní z účasti v prvním ryze českém finále ve Wimbledonu. Obě hráčky byly zpočátku nervózní pochopitelně jakbysmet, ovšem více to tehdy bylo znát na zkušenější Muchové. Prezentovala se svými typickými dobře vypočítanými ranami až k základní čáře a chvílemi si právě naopak jako ona počínala jako starý mazák. I proto tak v prvním setu došla k zisku servisu Muchové ve čtvrtém setu a později po 32 minutách i k výhře 6:2. Noskové pomohl k tomu i její povedený první servis, díky kterým zvládla vyhrát v prvním setu 92 procent výměn. Během zápasu ale byla pochopitelně znát nervozita i na straně Noskové, stalo se tak především v následujícím druhém setu a bylo to vidět i na několika opakovaných nadhozech při podání.

Oproti předešlým vzájemným zápasům, v nichž se obě tenistky (a především obě kamarádky) potkaly, byla v tomto zápase teprve jednadvacetiletá Nosková tenistkou už s daleko vyzrálejším tenisem, kdy ke svým typickým tvrdým ranám k základní čáře přidává ještě čopované údery a kraťasy. Už už to i díky tomu vypadalo, že duel skončí už po dvou setech, jelikož v součtu od osmého do desátého gamu ve druhém setu měla Nosková možnost ukončit zápas hned pětkrát. Muchová ale vypjaté momenty zvládla a dokázala tak ze stavu 2:5 otočila na 7:5.

Zatímco po prvním setu zamířila do útrob stadionu Muchová, po tom druhém zase pro změnu zmizela z travnatého kurtu Nosková, která gestem, kdy si zacpávala uši jako by se chtěla oprostit od tlaku a od atmosféry tohoto zápasu.

Tento krátký odchod, stejně jako před tím Muchové, tak nyní pomohla i Noskové. Hned v úvodu se Noskové podařilo brejknout Muchovou a za chvíli tak uniknout do vedení 3:0. Tehdy jako by si obě hráčky řekly, že začnou svým tenisem zaplněný centrkurt bavit a tak nebylo nouze o nápadité a těžké údery zároveň ve výměnách, kterými obě tenistky zachraňovaly své situace, přičemž z toho vynikl především tzv. tweener, tedy úder mezi nohy zády k síti v podání Muchové. Tehdy už ale Nosková byla zase ve svém typickém zápasovém módu Nosková a momentum tak bylo na její straně i díky zlepšenému forhendu.

Když nakonec Nosková svým dalším nekompromisním úderem využila svůj již šestý mečbol v tomto zápase, na který už Muchová nedokázala zareagovat, Nosková mohla začít nevěřit tomu, co právě dokázala.

Mohl tak následovat emotivní ceremoniál, během něhož tradičně ambasadorka turnaje princezna Kate předávala oběma hráčkám trofeje a během kterého nesměly chybět ani rozhovory s hráčkami. „Všechny zápasy tu byly těžké fyzicky i psychicky. Kájo, přinutila jsi mě sáhnout si na dno. Jsem ráda, že jsme kamarádky a dneska jsme spolu tvořily historii. Věřím, že všichni fanoušci doma v Česku jsou na nás dvě pyšní,“ uvedla v něm třeba vítězka Nosková. Ta si také vzpomněla na svoji zesnulou maminu. „Bez ní bych tu určitě teď nestála,“ řekla.

Během emotivních projevů nechyběl ani český humor. „Je těžké najít jakákoliv slova, ale začnu u Lindy, své bývalé kamarádky,“ rozesmála centrkurt na začátku svého projevu devětadvacetiletá Muchová. „Dělám si samozřejmě legraci. Jsi tak mladá a tohle bylo tvé první grandslamové finále. Zvládla jsi to a to, jak jsi hrála, bylo neuvěřitelné. Jsi také skvělý člověk, moc ti a tvému týmu gratuluji. Zasloužíš si to,“ pokračovala se slzami v očích.

Konečný výsledek tenisového Wimbledonu (11.7.2026):

Finále, dvouhra žen:

MUCHOVÁ (10-ČR) - NOSKOVÁ (9-ČR) 2:6, 7:5, 3:6 

9. července 2026 21:03

Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

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