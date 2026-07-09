Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

David Holub

9. července 2026 21:03

Karolína Muchová
Karolína Muchová Foto: Wikipedia Common / CC BY-SA 3.0

V dobrých tradicích je dobré pokračovat a proto i letos dal český tenis výrazně světu najevo, jak moc mu dobře v legendárním All England Clubu, kde se koná veleslavný tenisový travnatý turnaj Wimbledon. V novodobé historii stačí vzpomenout na Janu Novotnou, Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. Přesně tato jména se objevila ve finále tohoto grandslamu, ne-li ho dokonce vyhrála, v případě Petry Kvitové dokonce dvakrát. Nyní v roce 2026 se k nim přidávají další dvě česká jména – Karolína Muchová a Linda Nosková. Právě tyto hráčky si v sobotu zahrají velké finále.

Pro obě české hráčsky je letošní Wimbledon historickým úspěchem. Obě poprvé postoupili až do semifinále tohoto turnaje a protože v něm ve čtvrtek obě hráčky uspěly, mohou se těšit na to, že si zabojují o svůj premiérový wimbledonský titul.

Nejprve se na centrálním kurtu v Londýně objevila Karolína Muchová, která měla za sebou úspěšnou čtvrtfinálovou bitvu s japonskou hvězdou Naomi Ósakaovou a nyní ji čekalo semifinále s Američankou Coco Gauffovou. Když nastupovaly obě soupeřky na kurt, nikdo netušil, že je čekal takový souboj, za který by nemusel stydět ani leckdo z mužů.

Devětadvacetiletá česká reprezentantka vstoupila do semifinále lépe. Od té doby, co prohrávala v prvním setu 0:1 totiž získala na svou stranu hned pět her v řadě a když se pak dopracovala k prvnímu setbolu, hned ho využila. Následující druhá řada byla ve znamení dominance Gauffové, které se podařilo od stavu 1:1 české tenistce hned dvakrát sebrat podání a protože Američanka by v této části zápasu neporazitelná, pokud zrovna servírovala, znamenalo to jediné – duel musel rozhodnout až třetí set.

Ten byl nejvyrovnanější a nejnapínavější ze všech a rozhodl také mimo jiné o tom, že se pravděpodobně díky němu jednalo o nejlepší zápas ženské části tohoto turnaje. Česká hráčka v něm nejdříve nevyužila hned dva brejkboly, když byl stav vyrovnaný 4:4 pro změnu Muchová odvrátila dvě šance soupeřky na získání gamu. A proto se tak muselo jít do závěrečné zkrácené hry, což nebylo nic pro fanoušky slabší povahy.

Muchová v něm totiž vedla už 6:3, ale místo toho, aby už tehdy duel ukončila ve svůj prospěch, dospěla zkrácená hra naopak do stavu 8:9 a bylo tak tehdy pro změnu Gauffová, která blízko k postupu. Jenže ta v rozhodující chvíli nezvládla svůj záměr zakončit výměnu kraťasem a tím se tak otevřela cesta pro olomouckou rodačku. Ta tentokrát už nezaváhala a i když i díky neuvěřitelným úderům a odvracením míčků si zřejmě natáhla břišní svaly, které je v závěru trápily, mohla se i tak o heroickém výkonu radovat z výhry 10:8 v tomto tie-breaku a čekat, zda ji ve finále nedoplní krajanka Linda Nosková.

To se také nakonec podařilo a česká wimbledonská pohádka bude mít letos parádní vyvrcholení. Ale pěkně popořádku, co se týče průběhu druhého ženského semifinále, v němž se teprve jednadvacetiletá Nosková utkala s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Právě ona byla po Elise Mertensové její další překážkou.

Od začátku tohoto česko-ukrajinského semifinále bylo jasné, že se hodlají obě hráčky spoléhat na svoje podání. Česká reprezentantka navíc i v tomto zápase potvrzovala, že je druhou nejlepší, co se týče zahraných es v této sezóně na okruhu WTA. I když postupem času měla navrch v zápase Kosťuková, i tak nebyla vpuštěna do brejkbolů.

Byla to naopak česká tenistka, která dostala jako první možnost sebrat servis své soupeřce a stalo se tak v šestém gamu první sady. Tehdy ji sice ještě nedokázala využít, ale v desátém gamu už to byla naštěstí veselejší písnička. První set byl navíc zakončen v její prospěch i proto, že měla k dispozici hned tři brejkboly. Až ten druhý nabídnutý díky chybě Kosťukové proměnila.

Během druhého setu pak bylo znát na ukrajinské tenistce, že je na ní více nervozity, byla to zkrátka ona, kdo neustále tahal za kratší konec provazu. Ba co víc, ve čtvrté hře této části zápasu přišla o podání díky čisté hře Noskové. Tehdy jako by to byl pro Kosťukovou budíček a ještě nechtěla nic vzdávat a v následující hře ii ona sebrala soupeřce podání a dospěla tak díky k tomu k vyrovnání na 3:3. Vyrovnaný stav vydržel zase až do desátého gamu, kdy Nosková opět získala soupeřčino podání a protože se jí pak povedlo využít druhý mečbol, který měla k dispozici, mohla už radost z postupu do unikátního ryze českého wimbledonského finále vytrysknout naplno.

Konečné výsledky zápasů tenisového Wimbledonu (9.7.2026):

Dvouhra, ženy - semifinále:

Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)

Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4

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