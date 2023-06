Bojovala, ale přesto padla. Muchová na Swiatekovou nestačila, Polka ovládla Roland Garros už potřetí

Do finálového zápasu, který byl pro olomouckou rodačku jubilejní padesátý v rámci grandslamových turnajů, nevstoupila Muchová vůbec dobře. Hned při první příležitosti totiž Swiateková sebrala Češce servis a zanedlouho tak Polka vedla 3:0. Přestože postupem času se česká tenistka zlepšovala, v páté hře prvního setu ovšem nedokázala využít brejkbol a protože pak už vládla na kurtu jen Swiateková, ovládla první set právě tato tenistka z Varšavy po 45 minutách hry výsledkem 6:2. Dopomohlo jí k tomu i čtrnáct nevynucených chyb ze strany Muchové.

Když už Swiateková ovládla první set, z 54 takovýchto duelů následně zápas nezvládla pouze jednou. Mimochodem, bylo to před čtyřmi lety v Praze právě proti Muchové. Ta se rozhodla cestu za třetím titulem z Paříže Swiatekové ztížit i tentokrát, po návratu obou hráček z útrob centrálního kurtu Philippeho Chatriera ale opět Češka celkem rychle prohrávala 0:3. Tentokrát ale dokázala stav vyrovnat a dostávala tak Swiatekovou do problémů. Poté, co se druhá sada dostala do vyrovnaného stavu 4:4, se Polce nedařilo udržet své podání a i když pak Muchová napoprvé nedopodávala na vítězství v tomto setu, setbol přeci jenom nakonec na svou stranu získala, a to po výtečných výměnách. Pro Swiatekovou šlo o první prohraný set na turnaji.

Tehdy byla Muchová na vlně, využila toho na začátku rozhodující třetí sady, kdy rychle odskočila do vedení 2:0. Pak se ale Polka přeci jenom vrátila ke svému tenisu, kterým převzala iniciativu na kurtu. Svěřenkyně kouče Emila Miškeho i přesto mohla duel stále překlopit na svou stranu, když za stavu 4:3 po brejku servírovala. Jenže světová jednička nechtěla nechat nic náhodě, opět vyrovnala stav a následně se v deváté hře při jejím podání dostal stav třetího setu na 5:4 pro ni. Následné své podání Muchová nevyužila k tomu, aby duel ještě zdramatizovala, navíc celé finále zakončila dvojchybou.

Díky tomu se tak mohla Swiateková radovat z první úspěšné obhajoby vítězství na Roland Garros od roku 2007, kdy se takovýto počin naposledy povedl Belgičance Justine Heninové.

"Pokusím se to zkrátit, protože je to pro mě trochu emotivní. Bylo to blízko, ale zároveň daleko. To se prostě stane, když hrajete proti nejlepším, jako je Iga," uvedla Muchová ve své děkovné řeči po zápase na kurtu. "Chci poděkovat také všem ve svém boxu. Když se na vás podívám, cítím se jako vítěz. Věřím, že tohle je jen začátek a čeká nás ještě dlouhá cesta,“ pokračovala dále Češka, kterou při předávání trofejí přemohly emoce a uronila tak pár slz.

"Karolíně moc blahopřeji. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Doufám, že se dostaneš ještě do dalších finále," poklonila se Muchové ve své řeči Swiateková.

Turnaj Roland Garros v Paříži (antuka) – (10.6.2023):

Ženy – dvouhra, finále:

Šwiateková (1-Pol.) - Muchová (ČR) 6:2, 5:7, 6:4