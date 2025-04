Extraliga play off 2025: Semifinále nekončí, Sparta v Brně zavřela bránu a srovnala sérii. Game 7 rozhodne v O2 aréně

Semifinálová série mezi Kometou Brno a Spartou Praha dospěje do maximální možné délky. Pražané zvládli šestý zápas na ledě soupeře s naprostou precizností a po vítězství 3:0 si vynutili rozhodující sedmý duel. Hlavní postavou utkání byl brankář Josef Kořenář, který se poprvé v sérii postavil do branky Sparty a zaskvěl se čistým kontem.

Trenér Pavel Gross sáhl k brankářské změně a místo Jakuba Kováře dal důvěru Kořenářovi. Ten tým podržel jistým výkonem, několikrát zasáhl v klíčových momentech a zapsal se jako jeden z hlavních strůjců sparťanského úspěchu.

Sparta pokračovala ve zvláštním trendu série, kdy vítězí v sudých zápasech, zatímco Kometa uspěla v těch lichých. Šestý duel rozehráli Pražané aktivně a už ve 3. minutě otevřel skóre finský obránce Valtteri Kemiläinen. Rychlá branka přinesla na stranu Brňanů nervozitu a chyby v rozehrávce, které se táhly celým utkáním.

Hosté hráli disciplinovaně a trpělivě čekali na další šance. Ve 47. minutě navýšil vedení Tomáš Hyka, který pět minut před koncem přihrál na třetí gól Michalu Řepíkovi. Kometa si závěr utkání zkomplikovala dvěma vyloučeními, která znemožnila jakýkoli pokus o zdramatizování zápasu.

Sparta tak potvrdila své postavení vítěze základní části Tipsport extraligy a ukázala, že dokáže reagovat na krizové situace. O finalistech rozhodne až sedmý zápas, který je na programu v neděli v 18:30 v pražské O2 areně.



Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „Trochu nás srazil první gól Sparty, pak jsme tlačili do kopce. Je to 3:3, my jsme si to vzali v O2 areně, Sparta si to vzala dnes a v neděli se rozhodne.“

Pavel Gross (Sparta Praha): „Bylo to znovu vyrovnané. Jsme rádi, že jsme to utrhli a potkáme se v neděli naposled.“



HC Kometa Brno – HC Sparta Praha 0:3

(0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky:

3. Kemiläinen (Špaček, Chlapík), 47. Hyka (Krejčík, Řepík), 55. Řepík (Hyka, Sobotka)

Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Lhotský

Vyloučení: 6:7

Využití: 0:1

Střely na branku: 16:35

Diváci: 7 700 (vyprodáno)

Nejlepší hráči: Libor Zábranský – Jani Lajunen

Stav série: 3:3