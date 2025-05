Největší destrukce značky v dějinách? Expert popsal, jak Musk zničil Teslu

Podle Gallowaye došlo ke znatelnému propadu vnímání značky Tesla – zatímco v roce 2021 byla osmou nejrespektovanější značkou v USA, dnes je až na 95. místě. „On odcizil špatné publikum,“ řekl Galloway. „Tři čtvrtiny republikánů by si nikdy nekoupily elektromobil. A on se přitom spojil právě s nimi.“

Galloway dále uvedl, že prodeje Tesly dramaticky klesly v několika evropských zemích – o 59 % ve Francii, 81 % ve Švédsku, 74 % v Nizozemsku, 66 % v Dánsku, 50 % ve Švýcarsku a 33 % v Portugalsku. Tento propad přičítá i Muskovu kontroverznímu vystupování na sociální síti X (dříve Twitter), kde se v posledních měsících vyjadřoval k evropským politickým otázkám, například k volbám v Německu nebo k debatám o gangovém násilí ve Spojeném království.

Zatímco Musk tímto chováním znechutil část evropských zákazníků, jeho čínský konkurent BYD mezitím v dubnu poprvé v historii překonal Teslu v evropských prodejích. Data přinesla společnost Jato Dynamics, která se specializuje na automobilový průmysl.

„Tohle je bezpochyby jeden z největších kolapsů značky,“ poznamenal Galloway. „Tesla byla skvělá značka. Teď ale ztratil své klíčové publikum.“

Muskova současná role v čele tzv. Department of Government Efficiency (Doge – ironicky připomínající memovou kryptoměnu) ve druhé Trumpově administrativě byla podle kritiků zásadní chybou. Musk byl do této role dosazen poté, co jeho politický výbor přispěl 200 miliony dolarů na Trumpovu volební kampaň v roce 2024.

Od té doby se však výrazně zvýšil počet nespokojených Američanů s tím, jak Musk jako šéf Doge zachází s federálními zaměstnanci. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina voličů kroky Doge vnímá negativně, zejména v souvislosti s masivními škrty v pracovních místech.

Na konci dubna Tesla oznámila 71% pokles zisků a Musk během telefonátu s investory přiznal, že se od května začne od práce pro Doge postupně stahovat. Prohlásil, že „vládní finanční dům je z větší části srovnán“ a že jeho čas věnovaný Doge „výrazně klesne“.

Nezávislá výzkumná organizace Partnership for Public Service mezitím odhadla, že 160 miliard dolarů ve škrtech prezentovaných Doge povede ve výsledku ke ztrátám ve výši zhruba 135 miliard dolarů.

Podle Gallowaye se tak Tesla, kdysi vlajková loď inovací, kvůli Muskovi stává příkladem katastrofálního marketingového selhání.