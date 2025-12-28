Bez vážných nehod se neobešla ani poslední neděle letošního roku. Na Benešovsku se odpoledne srazila dvě vozidla. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob. Příčinou a okolnostmi havárie se zabývají policisté.
O nehodě informovali středočeští hasiči, kteří na místo události vyslali profesionální jednotku z Benešova a dobrovolné jednotky z Bystřice, Neveklova a Votic.
"Ve dvě hodiny odpoledne jsme vyjeli k dopravní nehodě u obce Bystřice. Oznamovatel nahlásil střet osobního a nákladního automobilu, přičemž v osobním automobilu měla zůstat zaklíněná osoba a vůz začal hořet," uvedli požárníci.
Po příjezdu na místo se ukázalo, že původně zaklíněnou osobu již z havarovaného vozidla zachránili svědci havárie. Hasiči poskytli první pomoc zraněným a současně uhasili požár. Dvě osoby skončily následně v péči záchranářů. Silnice musela být kvůli nehodě uzavřena.
Související
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
Dopravní nehody , Hasiči , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
před 1 hodinou
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
před 2 hodinami
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
před 3 hodinami
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
před 4 hodinami
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
před 5 hodinami
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
před 6 hodinami
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
před 6 hodinami
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
před 7 hodinami
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
před 8 hodinami
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
před 9 hodinami
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
před 10 hodinami
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
před 10 hodinami
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
před 12 hodinami
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
včera
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
včera
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
včera
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
včera
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
včera
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
včera
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
Rok 2025 se stal okamžikem, kdy se hněv generace Z převalil z displejů mobilních telefonů do ulic po celém světě. Od Káthmándú přes Jakartu až po Limu se mladí lidé narození na přelomu tisíciletí postavili zavedeným elitám a proměnili lokální nepokoje v globální hnutí za spravedlnost. Podle sociologů nejde jen o rebelii pro rebelii samotnou, ale o protest poháněný univerzálními hodnotami, jako je právo na vzdělání, dostupné bydlení a konec korupce.
Zdroj: Libor Novák