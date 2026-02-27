Okamura do Otázek Václava Moravce přijde, potvrdila mluvčí SPD

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. února 2026 19:15

Předseda SPD Tomio Okamura
Předseda SPD Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se po devíti letech objeví v politickém diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na obrazovkách České televize. Šéf jedné z koaličních stran přijal pozvánku od televizních dramaturgů. 

Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková potvrdila pro web iDnes.cz, že Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce a zúčastní se natáčení. O pozvánce informoval server Mediář. Okamuru měla oslovit nová hlavní dramaturgyně pořadu Martina Riebauerová, předseda dolní komory parlamentu se ve vysílání objeví v neděli 8. března.

Šéfovi koaličního hnutí SPD by v Otázkách měli sekundovat jeho předchůdci v čele Poslanecké sněmovny, tedy Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Radek Vondráček (ANO) a Miroslava Němcová (ODS). 

Web Aktuálně.cz zároveň v těchto dnech upozornil, že Rada ČT opět obdržela mnoho stížností na Otázky Václava Moravce. Části stěžovatelů vadila právě Okamurova dlouholetá absence v pořadu. Nově se ale měly objevit i stížnosti kvůli neúčasti poslance Jindřicha Rajchla, který byl také zvolen do Sněmovny na kandidátce SPD. 

Moravec je moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak je na obrazovkách České televize stálicí. V poslední době ale stoupá tlak na jeho osobu. 

před 10 hodinami

Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce

Související

Andrej Babiš

Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý vydal doporučení, které může zásadně ovlivnit další osud dvou nejvýše postavených politiků země. Členové výboru se v tajném hlasování usnesli, že nedoporučují Poslanecké sněmovně vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.  

Více souvisejících

Tomio Okamura Otázky Václava Moravce Česká televize Václav Moravec

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 50 minutami

Princ Andrew

Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa

V Británii se po nedávném zadržení bývalého prince Andrewa začíná intenzivněji řešit, co se dělo, když mladší bratr současného panovníka byl v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Podle tvrzení bývalého státního úředníka mu platili daňoví poplatníci za masáže a drahé zahraniční cesty. 

před 1 hodinou

Jaro, ilustrační fotografie

Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů

Česko má sice před sebou ještě jeden den meteorologické zimy, ale už na konci února u nás panuje jarní počasí. V pátek dokonce poprvé v letošním roce vyšplhala teplota alespoň na 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Írán, ilustrační fotografie.

Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat

Američtí a íránští zástupci dosáhli značného pokroku během rozhovorů o íránském jaderném programu. Podle BBC však není jasné, zda bude dosaženo dohody, která by odvrátila konflikt mezi oběma zeměmi. Jednání mají po konzultacích obou delegací v hlavních městech pokračovat příští týden ve Vídni. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Hillary Clintonová

Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa. 

před 10 hodinami

před 12 hodinami

Počasí

Počasí bude i o víkendu nadále jarní

Poslední únorový víkend přinese do České republiky velmi proměnlivé počasí, které bude zpočátku připomínat spíše jaro. V sobotu se očekává převážně polojasná až jasná obloha. První ranní hodiny však mohou řidičům i chodcům zkomplikovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, které mohou být vlivem nízkých teplot i mrznoucí.

včera

Hillary Clintonová

Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.

včera

NATO

Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

včera

Instagram

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

Internetový gigant Meta chystá na sociální síti Instagram nové opatření, které má chránit dětské uživatele před nebezpečným obsahem. Upozornila na to BBC. Děje se tak v době, kdy některé země uvažují o úplných zákazech pro děti na sítích. 

včera

včera

Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny

Bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová se ve čtvrtek objeví před panelem Sněmovny reprezentantů, který vyšetřuje zločiny zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovala o tom BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy