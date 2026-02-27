Okamura do Otázek Václava Moravce přijde, potvrdila mluvčí SPD

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se po devíti letech objeví v politickém diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na obrazovkách České televize. Šéf jedné z koaličních stran přijal pozvánku od televizních dramaturgů.
Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková potvrdila pro web iDnes.cz, že Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce a zúčastní se natáčení. O pozvánce informoval server Mediář. Okamuru měla oslovit nová hlavní dramaturgyně pořadu Martina Riebauerová, předseda dolní komory parlamentu se ve vysílání objeví v neděli 8. března.
Šéfovi koaličního hnutí SPD by v Otázkách měli sekundovat jeho předchůdci v čele Poslanecké sněmovny, tedy Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Radek Vondráček (ANO) a Miroslava Němcová (ODS).
Web Aktuálně.cz zároveň v těchto dnech upozornil, že Rada ČT opět obdržela mnoho stížností na Otázky Václava Moravce. Části stěžovatelů vadila právě Okamurova dlouholetá absence v pořadu. Nově se ale měly objevit i stížnosti kvůli neúčasti poslance Jindřicha Rajchla, který byl také zvolen do Sněmovny na kandidátce SPD.
Moravec je moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak je na obrazovkách České televize stálicí. V poslední době ale stoupá tlak na jeho osobu.
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
