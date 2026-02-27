Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Lucie Podzimková

27. února 2026 9:17

Hillary Clintonová
Hillary Clintonová Foto: Facebook Hillary Clintonová

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa. 

"Chci, aby pravda vyšla najevo," řekla Clintonová podle BBC poté, co podala svědectví. Novinářům sdělila, že je zklamaná z toho, že její svědectví nebylo veřejné, protože by ho už médiím nemusela popisovat. 

Někdejší šéfka americké diplomacie pochválila předsedu komise Jamese Comera za to, že vznáší důležité otázky ohledně povahy vyšetřování. Ocenila i jeho zájem o její názor na celou kauzu. "Vážím si toho. Chci, aby pravda vyšla najevo, takže to byl uklidňující způsob, jak ukončit velmi dlouhou a opakovanou výpověď," nechala se slyšet. 

Clintonová v úvodním sdělení prohlásila, že neměla ponětí o zločinných aktivitách Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové. "Nepamatuji si, že bych kdy potkala pana Epsteina. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem a nenavštívila jeho ostrov, dům či kancelář. Nemám k tomu co dodat," poznamenala.

Komisi vyzvala, aby vyslechla současného prezidenta Donalda Trumpa, jehož jméno se opakovaně objevuje v Epstein Files. Clintonová s nynějším šéfem Bílého domu prohrála v prezidentské volbě v roce 2016. 

Exprezident Bill Clinton má před komisí svědčit dnes. Někdejší hlava státu říká, že kontakt s Epsteinem přerušila před dvěma dekádami. Clinton také lituje toho, že byl s finančníkem kdy spojován. Zároveň popřel, že by věděl o zločinech sexuálního delikventa. 

Na styky s Epsteinem doplatil například bývalý britský princ Andrew. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Už dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Sám se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala obvinění vůči jeho osobě. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

včera

Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Související

Hillary Clintonová

Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.

Více souvisejících

Hillary Clintonová Kongres USA USA (Spojené státy americké) Jeffrey Epstein Donald Trump

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Hillary Clintonová

Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Počasí

Počasí bude i o víkendu nadále jarní

Poslední únorový víkend přinese do České republiky velmi proměnlivé počasí, které bude zpočátku připomínat spíše jaro. V sobotu se očekává převážně polojasná až jasná obloha. První ranní hodiny však mohou řidičům i chodcům zkomplikovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, které mohou být vlivem nízkých teplot i mrznoucí.

včera

Hillary Clintonová

Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.

včera

NATO

Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

včera

Instagram

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

Internetový gigant Meta chystá na sociální síti Instagram nové opatření, které má chránit dětské uživatele před nebezpečným obsahem. Upozornila na to BBC. Děje se tak v době, kdy některé země uvažují o úplných zákazech pro děti na sítích. 

včera

včera

včera

včera

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.

Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci. 

včera

Polské Pendolino se objeví na české železnici.

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

včera

Kim Čong-Un

Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC. 

včera

včera

včera

včera

Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA

Kubánská pohraniční stráž zastřelila čtyři lidi na motorovém člunu registrovaném ve Spojených státech amerických. Podle Havany se jednalo o kubánské občany žijící v USA. O události informovala BBC. Případ po vlastní ose vyšetřují i Američané. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy