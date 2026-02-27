Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa.
"Chci, aby pravda vyšla najevo," řekla Clintonová podle BBC poté, co podala svědectví. Novinářům sdělila, že je zklamaná z toho, že její svědectví nebylo veřejné, protože by ho už médiím nemusela popisovat.
Někdejší šéfka americké diplomacie pochválila předsedu komise Jamese Comera za to, že vznáší důležité otázky ohledně povahy vyšetřování. Ocenila i jeho zájem o její názor na celou kauzu. "Vážím si toho. Chci, aby pravda vyšla najevo, takže to byl uklidňující způsob, jak ukončit velmi dlouhou a opakovanou výpověď," nechala se slyšet.
Clintonová v úvodním sdělení prohlásila, že neměla ponětí o zločinných aktivitách Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové. "Nepamatuji si, že bych kdy potkala pana Epsteina. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem a nenavštívila jeho ostrov, dům či kancelář. Nemám k tomu co dodat," poznamenala.
Komisi vyzvala, aby vyslechla současného prezidenta Donalda Trumpa, jehož jméno se opakovaně objevuje v Epstein Files. Clintonová s nynějším šéfem Bílého domu prohrála v prezidentské volbě v roce 2016.
Exprezident Bill Clinton má před komisí svědčit dnes. Někdejší hlava státu říká, že kontakt s Epsteinem přerušila před dvěma dekádami. Clinton také lituje toho, že byl s finančníkem kdy spojován. Zároveň popřel, že by věděl o zločinech sexuálního delikventa.
Na styky s Epsteinem doplatil například bývalý britský princ Andrew. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Už dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Sám se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala obvinění vůči jeho osobě.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
