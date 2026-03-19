„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Libor Novák

19. března 2026 15:39

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth
Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth Foto: The White House

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

Náčelník sboru náčelníků štábů generál Dan Caine připustil, že Írán vstoupil do války s obrovským množstvím zbraní. Právě proto americké síly nadále postupují s maximální agresivitou proti íránským balistickým raketám. Přestože byla velká část íránského arzenálu zničena, generál Caine varoval, že Teherán si stále uchovává určité kapacity k provádění úderů proti spojencům USA v regionu.

Pentagon v rámci aktuálních operací uplatňuje strategii neustálého vyhledávání a likvidace íránských vojenských zařízení. Generál Caine odhalil detaily o nasazení specifických zbraňových systémů, které mají za úkol zlomit odpor nepřítele. Významnou roli hrají letouny A-10 Warthog, které útočí na lodě v Hormuzském průlivu, a vrtulníky AH-64 Apache zasahující proti milicím v Iráku a íránským dronům.

Americké letectvo nyní proniká hlouběji do íránského vzdušného prostoru a operuje dále na východě země než dříve. Cílem těchto misí je likvidace základen pro sebevražedné útoky. K ničení podzemních skladovacích prostor armáda využívá masivní pětitisícilibrové penetrační pumy. Podle generála Cainea tyto operace účinně podkopávají schopnost Íránu projektovat sílu mimo své vlastní hranice.

Ministr Hegseth během brífinku nepopřel zprávy o tom, že Pentagon požádal Bílý dům o schválení dodatečného financování ve výši přesahující 200 miliard dolarů. Novinářům sdělil, že tato částka se může ještě měnit, a zdůraznil, že „likvidace padouchů něco stojí“. Tyto prostředky mají zajistit nejen doplnění vystřílené munice, ale také vytvoření zásob nad rámec běžných standardů.

Podle Hegsetha budou americké sklady doplněny rychleji, než si kdokoli dokázal představit. Ministr v této souvislosti kritizoval předchozí administrativu Joea Bidena za to, že podle něj vyčerpávala americké zásoby posíláním vojenské pomoci na Ukrajinu. Zdůraznil, že současná vláda považuje za prioritní využívat munici výhradně k prosazování vlastních zájmů Spojených států.

Uvnitř Bílého domu se však ozývají hlasy pochybující o tom, zda takto objemná finanční žádost může v Kongresu projít. Konečné rozhodnutí o tom, o kolik peněz zákonodárce požádat, bude muset učinit přímo prezidentská kancelář. Politická bitva o válečný rozpočet se tak pravděpodobně stane jedním z hlavních témat nadcházejících týdnů ve Washingtonu.

Dalším bodem diskuse byla otázka íránského jaderného programu. Ministr Hegseth prohlásil, že prezident Trump nemůže tolerovat, aby se režim v Teheránu přibližoval k získání jaderné zbraně. Toto vyjádření přišlo i přesto, že ředitelka národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová den předtím vypovídala před Kongresem o tom, že íránský program obohacování byl během loňské operace Midnight Hammer zcela zničen.

Rozpory mezi tajnými službami a Pentagonem jsou patrné. Zatímco Gabbardová tvrdí, že Írán nevyvinul žádné smysluplné úsilí o restart programu, Hegseth varuje, že nepřátelům je třeba věřit, pokud mluví o své touze vlastnit nejnebezpečnější zbraň světa. Podle ministra Írán v minulosti pouze předstíral ochotu k dohodě, zatímco tajně budoval deštník konvenčních zbraní pro budoucí obnovu jaderných ambicí.

USA se také aktivně zapojují do boje proti internetovému zatmění, kterému čelí obyvatelé Íránu. Režim se snaží přísně kontrolovat, kdo se může připojit k síti, a podle Hegsetha šíří falešné zprávy a obrazy, aby ovlivnil vnímání války. Spojené státy na tuto situaci reagují nespecifikovanými protiopatřeními, která mají zajistit doručení zpráv ke správnému publiku v Íránu.

Situaci na informačním poli komplikuje nárůst videí a obrázků generovaných umělou inteligencí, což ztěžuje rozlišení reality od dezinformací. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí v televizi CBS hájil odpojování internetu v zemi bezpečnostními důvody. Uvedl, že Írán je pod útokem a musí dělat vše pro ochranu svých lidí, zatímco on sám internet využívá, aby byl hlasem Íránu v mezinárodní komunitě.

Hegseth obvinil íránské vedení, že se naivně domnívalo, že prezident Trump nepodnikne žádné kroky proti jejich vojenskému posilování. Americká administrativa je přesvědčena, že současný tvrdý postup je jedinou cestou, jak zabránit Teheránu v dosažení jeho cílů. Pentagon tak dává jasně najevo, že v agresi nepoleví, dokud nebude íránská hrozba definitivně eliminována.

Celková strategie Spojených států se soustředí na maximální oslabení íránského režimu skrze kombinaci vojenského tlaku, ekonomických požadavků a informační války. Přestože je konec konfliktu v nedohlednu, představitelé obrany trvají na tom, že kontrola nad situací zůstává pevně v jejich rukou. 

před 34 minutami

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Pete Hegseth

Hegseth varoval Rusko, aby se do války s Íránem nezapojovalo. Íránské duchovní označil za zbabělce

Americký ministr obrany Pete Hegseth vystoupil v úterý na brífinku v Pentagonu s ostrým varováním adresovaným novému íránskému vedení. Uvedl, že nový nejvyšší vůdce země Modžtaba Chameneí by udělal „moudré rozhodnutí“, kdyby uposlechl výzvy prezidenta Donalda Trumpa a okamžitě se vzdal ambicí na získání jaderných zbraní. Podle Hegsetha by měl Chameneí tento závazek veřejně deklarovat, aby zabránil další devastaci své země.
Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

Pete Hegseth Írán

před 34 minutami

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

South Pars

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

Zdroj: Libor Novák

