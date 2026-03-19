„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.
Náčelník sboru náčelníků štábů generál Dan Caine připustil, že Írán vstoupil do války s obrovským množstvím zbraní. Právě proto americké síly nadále postupují s maximální agresivitou proti íránským balistickým raketám. Přestože byla velká část íránského arzenálu zničena, generál Caine varoval, že Teherán si stále uchovává určité kapacity k provádění úderů proti spojencům USA v regionu.
Pentagon v rámci aktuálních operací uplatňuje strategii neustálého vyhledávání a likvidace íránských vojenských zařízení. Generál Caine odhalil detaily o nasazení specifických zbraňových systémů, které mají za úkol zlomit odpor nepřítele. Významnou roli hrají letouny A-10 Warthog, které útočí na lodě v Hormuzském průlivu, a vrtulníky AH-64 Apache zasahující proti milicím v Iráku a íránským dronům.
Americké letectvo nyní proniká hlouběji do íránského vzdušného prostoru a operuje dále na východě země než dříve. Cílem těchto misí je likvidace základen pro sebevražedné útoky. K ničení podzemních skladovacích prostor armáda využívá masivní pětitisícilibrové penetrační pumy. Podle generála Cainea tyto operace účinně podkopávají schopnost Íránu projektovat sílu mimo své vlastní hranice.
Ministr Hegseth během brífinku nepopřel zprávy o tom, že Pentagon požádal Bílý dům o schválení dodatečného financování ve výši přesahující 200 miliard dolarů. Novinářům sdělil, že tato částka se může ještě měnit, a zdůraznil, že „likvidace padouchů něco stojí“. Tyto prostředky mají zajistit nejen doplnění vystřílené munice, ale také vytvoření zásob nad rámec běžných standardů.
Podle Hegsetha budou americké sklady doplněny rychleji, než si kdokoli dokázal představit. Ministr v této souvislosti kritizoval předchozí administrativu Joea Bidena za to, že podle něj vyčerpávala americké zásoby posíláním vojenské pomoci na Ukrajinu. Zdůraznil, že současná vláda považuje za prioritní využívat munici výhradně k prosazování vlastních zájmů Spojených států.
Uvnitř Bílého domu se však ozývají hlasy pochybující o tom, zda takto objemná finanční žádost může v Kongresu projít. Konečné rozhodnutí o tom, o kolik peněz zákonodárce požádat, bude muset učinit přímo prezidentská kancelář. Politická bitva o válečný rozpočet se tak pravděpodobně stane jedním z hlavních témat nadcházejících týdnů ve Washingtonu.
Dalším bodem diskuse byla otázka íránského jaderného programu. Ministr Hegseth prohlásil, že prezident Trump nemůže tolerovat, aby se režim v Teheránu přibližoval k získání jaderné zbraně. Toto vyjádření přišlo i přesto, že ředitelka národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová den předtím vypovídala před Kongresem o tom, že íránský program obohacování byl během loňské operace Midnight Hammer zcela zničen.
Rozpory mezi tajnými službami a Pentagonem jsou patrné. Zatímco Gabbardová tvrdí, že Írán nevyvinul žádné smysluplné úsilí o restart programu, Hegseth varuje, že nepřátelům je třeba věřit, pokud mluví o své touze vlastnit nejnebezpečnější zbraň světa. Podle ministra Írán v minulosti pouze předstíral ochotu k dohodě, zatímco tajně budoval deštník konvenčních zbraní pro budoucí obnovu jaderných ambicí.
USA se také aktivně zapojují do boje proti internetovému zatmění, kterému čelí obyvatelé Íránu. Režim se snaží přísně kontrolovat, kdo se může připojit k síti, a podle Hegsetha šíří falešné zprávy a obrazy, aby ovlivnil vnímání války. Spojené státy na tuto situaci reagují nespecifikovanými protiopatřeními, která mají zajistit doručení zpráv ke správnému publiku v Íránu.
Situaci na informačním poli komplikuje nárůst videí a obrázků generovaných umělou inteligencí, což ztěžuje rozlišení reality od dezinformací. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí v televizi CBS hájil odpojování internetu v zemi bezpečnostními důvody. Uvedl, že Írán je pod útokem a musí dělat vše pro ochranu svých lidí, zatímco on sám internet využívá, aby byl hlasem Íránu v mezinárodní komunitě.
Hegseth obvinil íránské vedení, že se naivně domnívalo, že prezident Trump nepodnikne žádné kroky proti jejich vojenskému posilování. Americká administrativa je přesvědčena, že současný tvrdý postup je jedinou cestou, jak zabránit Teheránu v dosažení jeho cílů. Pentagon tak dává jasně najevo, že v agresi nepoleví, dokud nebude íránská hrozba definitivně eliminována.
Celková strategie Spojených států se soustředí na maximální oslabení íránského režimu skrze kombinaci vojenského tlaku, ekonomických požadavků a informační války. Přestože je konec konfliktu v nedohlednu, představitelé obrany trvají na tom, že kontrola nad situací zůstává pevně v jejich rukou.
Související
Hegseth varoval Rusko, aby se do války s Íránem nezapojovalo. Íránské duchovní označil za zbabělce
Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu
před 1 hodinou
„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem
před 2 hodinami
Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát
před 3 hodinami
Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN
před 4 hodinami
BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi
před 5 hodinami
Válka s Íránem stojí USA astronomické částky
před 5 hodinami
Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě
před 6 hodinami
Nepochopitelný útok, který ničí trhy. Babiš reaguje na izraelské údery
před 6 hodinami
Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení
před 7 hodinami
Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem
před 7 hodinami
Bude to nejlepší. Babiš vysvětlil, proč nechce Pavla na summitu NATO
před 8 hodinami
Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli
před 9 hodinami
Počasí v příštím týdnu ovlivní změna. Nastane po pondělku
včera
Sbormistr narazil u soudu. Předběžné opatření komplikuje televizní vysílání
včera
Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL
včera
Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva
včera
Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno
včera
Pravda o útocích na ropná pole. Američané se distancují, ozvali se také Izraelci
včera
Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem
včera
USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem
Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.
Zdroj: Libor Novák