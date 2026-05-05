Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání

Libor Novák

5. května 2026 15:22

Navzdory opakovaným střetům v Hormuzském průlivu a rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Teheránem trvají špičky amerického Pentagonu na tom, že příměří z 8. dubna stále platí. Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine na tiskovém brífinku uvedli, že nynější íránské útoky zatím nedosáhly prahu, který by vyžadoval plné obnovení válečných operací.

Pete Hegseth označil současné íránské aktivity v Perském zálivu za formu „mezinárodního vydírání“. Zdůraznil však, že americká operace Projekt Svoboda, jejímž cílem je uvolnit cestu pro obchodní lodě, je zcela oddělena od širšího konfliktu. Podle něj úspěšný průjezd dvou amerických plavidel průlivem dokazuje, že „cesta je volná“, což staví Teherán do trapné pozice.

Generál Dan Caine přinesl konkrétní data o incidentech, které se odehrály od podpisu příměří. Podle jeho slov Írán devětkrát pálil na obchodní lodě, zmocnil se dvou kontejnerových plavidel a desetkrát zaútočil přímo na americké síly. Přestože včerejší útoky íránských dronů a člunů musely odrážet americké vrtulníky, podle Caina tyto akce zatím nepřekročily kritickou mez pro restart totální války.

Na dotaz novinářů, co přesně by tento práh pro obnovení bojů představovalo, generál Caine odpověděl, že jde o politické rozhodnutí, které mu nepřísluší. Dodal však, že Írán se v současnosti zmůže pouze na „obtěžující palbu“ a jeho velení je roztříštěné. Podle generála má Teherán potíže udržet kontrolu nad svými jednotkami přímo na frontové linii.

Součástí operace Project Freedom je vytvoření takzvaného „červeno-bílo-modrého dómu“ nad Hormuzským průlivem. Hegseth vysvětlil, že jde o systém nepřetržitého dohledu, který má chránit mírová plavidla. Zároveň potvrdil, že americká námořní blokáda íránských přístavů zůstává neoblomná a již donutila šest íránských lodí k návratu.

Administrativa prezidenta Trumpa se snaží prezentovat Project Freedom i v humanitárním světle. Podle Hegsetha má uvolnění průlivu zabránit nedostatku zboží, který by nejvíce zasáhl nejchudší lidi světa. V samotném Perském zálivu zůstává uvězněno přes 1 500 obchodních lodí s více než 22 tisíci námořníky, kteří nemohou oblast opustit.

Během tiskové konference zazněly i dotazy na Trumpovy dřívější sliby svrhnout íránský režim. Hegseth odmítl, že by prezident v požadavku na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu polevil. Prohlásil, že Spojené státy mají situaci pevně v rukou a udržují si převahu, přičemž Trump jasně odmítá, že by se mělo jednat o dlouhodobý projekt „budování státu“.

Analytici si všímají, že jazyk Pentagonu je v posledních dnech relativně opatrný. Tato zdrženlivost je důležitá především na domácí politické scéně v USA, kde popularita války s Íránem klesá. Mezi republikánskými zákonodárci sílí hlasy, které se obávají časově neomezeného konfliktu tisíce kilometrů od amerických hranic.

I přes deklarovanou zdrženlivost však generál Caine vyslal jasné varování. Uvedl, že každé plavidlo v průlivu uvidí, uslyší a „ucítí“ americkou bojovou sílu. Zdůraznil, že současná trpělivost USA by neměla být zaměňována za nedostatek odhodlání. Pokud přijde rozkaz, je americká armáda okamžitě připravena obnovit rozsáhlé útočné operace.

Nejistota přesto přetrvává mezi přepravními společnostmi a pojišťovnami. Navzdory ujištění Pentagonu, že „cesta je volná“, není jasné, zda soukromý sektor uvěří, že operace Project Freedom dokáže zajistit bezpečnost lodí bez rizika íránských útoků.  

Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že v Hormuzském průlivu se začíná upevňovat nová rovnováha sil. Podle jeho vyjádření na sociální síti X je současný stav pro Spojené státy neudržitelný. Ghalibaf obvinil USA a jejich spojence, že porušováním příměří a zaváděním blokád ohrožují bezpečnost námořní dopravy a tranzit energií. Varoval také, že Írán se svými operacemi ještě ani pořádně nezačal.

