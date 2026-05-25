Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí

Českou republiku čeká týden plný slunce, ve kterém se vystřídají tropické teploty s přechodným ochlazením. Zatímco v úterý a ve středu mohou maxima na jihu Moravy dosáhnout až třicetistupňových hodnot, ve čtvrtek dorazí chladnější vzduch od severu, který denní teploty srazí k čtyřiadvaceti stupňům. O víkendu se pak začne znovu oteplovat, s čímž se však postupně lokálně spojí výskyt přeháněk a bouřek.
Začátek tohoto týdne přinese na území České republiky převážně slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Dnes bude obloha jasná, zpočátku se může objevit i polojasno. Přes den rtuť teploměru vyšplhá na 25 až 29 °C, přičemž na severovýchodě území se bude držet kolem 23 °C. Na horách v tisíci metrech nad mořem meteorologové očekávají teploty kolem 21 °C, na Šumavě však mohou vystoupit až k čtyřiadvaceti stupňům. Během dne bude vát slabý, přechodně mírný severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, srážky se nepředpokládají a rozptylové podmínky budou dobré, pouze ráno mírně nepříznivé.
Slunečný charakter počasí s letními až tropickými teplotami bude pokračovat také v úterý, kdy meteorologové předpovídají jasno až skoro jasno. V noci teploty klesnou na 14 až 10 °C, v údolích se mohou ojediněle propadnout až k osmi stupňům. Přes den pak teploměry ukážou velmi teplých 26 až 31 °C. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 m/s. Žádné dešťové srážky se ani během úterního dne na našem území nevyskytnou.
Ve středu dorazí od severu mírné ochlazení, přesto si počasí udrží převážně slunečný ráz. Obloha bude jasná až polojasná, i když během dne se oblačnost přechodně zvětší. Na severovýchodě a východě země se místy objeví přeháňky, na ostatním území budou zcela výjimečné, přičemž předpokládané množství srážek se pohybuje od 0 do 3 mm. Noční minima zůstanou mezi 15 a 11 °C, v údolích ojediněle spadnou na 8 °C. Denní maxima budou velmi rozdílná, od 20 °C na severu Čech až po tropických 30 °C na jihu Moravy. Slabý západní vítr se změní na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 m/s a k večeru začne slábnout.
Čtvrtek sice přinese chladnější vzduch, ale slunečná obloha nad Českem přetrvá. Meteorologové očekávají jasno až polojasno s nejnižšími nočními teplotami v rozmezí 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty se pak zastaví na příjemných 19 až 24 °C. Po celý den bude vát slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s a obloha zůstane zcela bez deště.
Páteční předpověď slibuje opětovný mírný vzestup denních teplot. Počítá se s jasnou až polojasnou oblohou, přičemž v noci teploty znovu klesnou na 9 až 4 °C. Přes den se ovšem vzduch prohřeje na letních 22 až 27 °C. Rychlost i směr větru zůstanou stejné jako ve čtvrtek, bude tedy vát slabý, přechodně místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s. Žádné srážky se pro tento den neplánují.
Víkendový výhled naznačuje postupný návrat tropů, ale také přibývání oblačnosti. Zpočátku bude stále jasno až polojasno, postupně však začnou mraky houstnout a lokálně se přidají přeháňky nebo i bouřky. Noční teploty se budou nejprve pohybovat mezi 13 a 8 °C, postupně se ale oteplí na nočních 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty v tomto období vystoupají na velmi teplých 25 až 30 °C.
Evropské země se intenzivně snaží připravit na situaci, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa představují pro Severoatlantickou alianci prvek značné nepředvídatelnosti. Hlavním tématem bezpečnostního fóra GLOBSEC v Praze se staly náhlé zvraty Washingtonu ohledně vojenské přítomnosti v Polsku.
Zdroj: Libor Novák