Víkendové bouřky řádily hlavně v Čechách. V Příbrami lilo, padaly i velké kroupy

V Česku byl uplynulý červnový víkend na řadě míst velmi bouřlivý. Bouřky se vyskytly prakticky jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byly velmi výjimečné. Došlo na kroupy, které mnohde způsobily škody. Místy také vydatně pršelo, zaznamenány jsou i úhrny přes 100 milimetrů.
Čechy zasáhly zejména v sobotu i velmi silné bouřky, které doprovázely silné nárazy větru. "Zaznamenali jsme i případy intenzivnějších lokálních downburstů, propadů studeného vzduchu," uvedli meteorologové na sociální síti.
Bouřky také měly hodně dostupné energie, což nahrávalo vzniku větších krup. V Příbrami měly i přes čtyři centimetry a působily výrazné škody. Větší kroupy se nicméně vyskytly i jinde, na některých místech se zase jednalo o velké nánosy menších krup.
K nejvíce zasaženým místům patřila středočeská Příbram, kde bouřky udeřily v sobotu i v neděli. Ve městě spadlo přes 104 milimetrů srážek. "Mimo staniční síť ale mohly být výjimečně takové úhrny i jinde (třeba jihozápadně od Kutné Hory). Právě přívalové srážky se vyskytovaly lokálně také, a to kvůli pomalému postupu bouřek," vysvětlili experti.
Víkendové bouřky byly kvůli nižšímu střihu větru málo organizované a neměly většinou dlouhou životnost, což ztěžovalo jejich předpověď. Přesto bylo hydrometeorologickým ústavem vydáno kolem 15 výstrah na pozorovaný jev velmi silné bouřky na menší část území.
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Zdroj: Libor Novák