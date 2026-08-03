Po relativně chladnějším prvním srpnovém víkendu se vrací tropická vedra. Meteorologové v pondělí varovali před nebezpečím požárů a vysokými teplotami, které budou dosahovat až 39 stupňů. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nová výstraha aktualizuje předchozí, přičemž zvětšuje územní platnost varování před vysokými či velmi vysokými teplotami ovlivňujícími hospodářství a infrastrukturu. Výstraha před nebezpečím požárů zůstává beze změny.
Meteorologové dnes očekávají maximální teploty v nižších a středních polohách většinou mezi 31 až 36 °C. Na jihu Moravy bude až 38 °C. Úterní a středeční maxima pak vystoupají až na 39 °C. V dalších dnech se má od západu ochlazovat.
"Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. Na většině území bude tato zátěž počínaje dneškem velmi vysoká (nižší zejména v horských oblastech Čech), naopak na jihu Moravy až extrémně vysoká," upozornili meteorologové. Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou klesat na velké části území pod 20 °C.
Výstraha před teplotami ovlivňujícími zdraví člověka je zatím v platnosti do odvolání a bude upravována v souvislosti s očekávaným ochlazením a ukončena pravděpodobně k pátku. Na většině území zároveň přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy je riziko velmi vysoké.
Související
Tropické počasí se na několik dní vrací. Od čtvrtka se očekává změna
Počasí se příští víkend ustálí, bude teplo, ale bez tropů
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Tropické počasí si dalo pauzu a teď je zpět. Platí nové varování
před 1 hodinou
Babiš přirovnal Sáncheze k Merkelové. Španělsko by vyloučil ze Schengenu
před 2 hodinami
Tropické počasí se na několik dní vrací. Od čtvrtka se očekává změna
před 2 hodinami
Násilný čin na Mostecku. Aktéry dva muži, jsou vážně zranění
před 3 hodinami
Kuba se opět ponořila do tmy. Problémy místních rozhodně nekončí
před 4 hodinami
Irsko se rozloučí s Glenem Hansardem. Pohřeb v katedrále bude zítra
před 4 hodinami
Trump oznámil nové kolo diplomatických rozhovorů s Íránem
před 6 hodinami
Počasí se příští víkend ustálí, bude teplo, ale bez tropů
včera
Ukrajina provedla další útok na logistické centrum největšího ruského prodejce Wildberries
včera
Britské zemědělství je kvůli počasí v hluboké krizi. Bude chybět jídlo, varují farmáři
včera
Trump opět blafoval? Tvrdí, že údery odvolal kvůli prosbám Teheránu o dohodu, podle Íránu je to lež
včera
ISW: Rusko veřejnosti lže. Za minimální posun na frontě platí enormními lidskými ztrátami
včera
Lesní požáry zasáhly i Řecko. Při hašení se srazily dvě helikoptéry
včera
Detaily výbuchu v Moskvě: Bombu do restaurace přinesla žena, mezi mrtvými je jeden z hostů
včera
Trump znepokojil svět. Kvůli válce s Íránem varuje před návratem Velké hospodářské krize
včera
Právo na opravu je tady. Rozbité spotřebiče už nemusíte vyhazovat, výrobci je musí opravit
včera
Ukrajina sestřelila od začátku války téměř půl milionu ruských raket a dronů
včera
Nůžky se rozevírají. Kongo čelí masivnímu šíření eboly, Uganda hlásí úspěšné zvládnutí nákazy
včera
Bílý dům se opřel do Sáncheze. Pokud chcete proti Španělsku zakročit, podpoříme vás, vzkázal Evropě
včera
Trump: Odvolal jsem úder proti Íránu. Měl být tak silný, že ho svět nezažil od konce druhé světové
Americký prezident Donald Trump oznámil, že odvolal chystaný masivní vojenský úder na Írán. K tomuto kroku přistoupil na základě žádosti samotného Teheránu a dalších blízkovýchodních států, které požadovaly prostor pro jednání. Šéf Bílého domu však zdůraznil, že zrušení operace je podmíněno tím, že se bezpečnostní dohodu podaří uzavřít bez jakýchkoliv odkladů.
Zdroj: Libor Novák