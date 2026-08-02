Ukrajina provedla další útok na logistické centrum největšího ruského prodejce Wildberries

Série dronových útoků zasáhla několik regionů v Ruské federaci a způsobila vážné škody na průmyslové infrastruktuře. Podle vyjádření místních úřadů si útoky vyžádaly nejméně pět lidských životů a zasáhly mimo jiné další logistické centrum největšího ruského internetového prodejce Wildberries.
Ukrajinské bezpilotní prostředky cílily hluboko na ruském území s cílem narušit hospodářské zázemí a logistiku. V Samarské oblasti v Povolží, zhruba osm set kilometrů od ukrajinských pozic, dopadly drony na velký sklad zmíněné e-commerce společnosti, což na místě vyvolalo rozsáhlý požár.
Kyjev v rámci své stupňující se vzdušné kampaně zaměřené na ekonomické pilíře Ruska zasáhl za necelé dva týdny již zhruba do desítky distribučních dep tohoto prodejce. Tyto útoky mají za cíl ochromit fungování obchodu, který je často označován za ruskou obdobu Amazonu, a přenést dopady konfliktu přímo do ruského vnitrozemí.
Tragické následky měl útok v Saratovské oblasti, kde drony zasáhly obytnou zástavbu. Podle místního guvernéra si dopad stroje na obytný dům v Engelsu vyžádal životy dvou lidí a způsobil materiální škody na civilní infrastruktuře v obou městech, která v regionu dlouhodobě čelí podobným incidentům.
Další oběti si vyžádaly údery v Udmurtské republice, kde podle tamních představitelů přišli o život tři civilisté a další utrpěli zranění, kde protivzdušná obrana odrážela rozsáhlý nálet na tamní rafinerie.
Ruské ministerstvo obrany v reakci na noční události uvedlo, že protivzdušná obrana zneškodnila stovky ukrajinských dronů nad různými regiony včetně okupovaného Krymu či Azovského moře. Přesný rozsah škod na zasažených vojenských a průmyslových objektech se nadále upřesňuje.
Zatímco ruské území čelilo masivním vzdušným úderům, ruské síly pokračovaly v úbočí vlastních útoků na ukrajinská města. Údery zasažená ukrajinská infrastruktura čelila náletům desítek dronů, přičemž pumové a raketové útoky si vyžádaly civilní oběti a materiální škody například v Záporoží či na předměstí Charkova.
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Zdroj: Libor Novák