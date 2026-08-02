Počasí: Extrémní teploty budou pokračovat, vlna veder se příští týden vrátí

Libor Novák

2. srpna 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku čeká v nadcházejícím týdnu tropické počasí doprovázené vysokou zátěží teplem a místy i bouřkovou činností. Extrémní teploty vyvrcholí v první polovině týdne, v dalších dnech pak přejdou v mírnější ochlazení.

V pondělí bude obloha převážně jasná až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky. Noční teploty klesnou na 19 až 14 °C, na jižní Moravě zůstanou kolem 20 °C. Přes den naměříme 31 až 36 °C, přičemž na jihu Moravy vyšplhá rtuť teploměru až k 39 °C. Vát bude slabý východní, na Moravě mírný jižní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.

Úterý přinese pokračující vlnu horka a zejména v Čechách zvýšenou pravděpodobnost bouřek. Bude převládat jasné až polojasné počasí, během dne se však při zvětšené oblačnosti vytvoří na horách místy a v nižších polohách ojediněle přeháňky či bouřky. Noc bude velmi teplá s teplotami 24 až 19 °C, denní maxima dosáhnou 34 až 39 °C. Počítat musíme se slabým proměnlivým, na Moravě mírným jižním větrem.

Ve středu musíme počítat s četnější přeháňkovou a bouřkovou činností. Zpočátku polojasná až skoro jasná obloha se během dne změní na oblačnou a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, v nichž může napršet kolem 25 mm srážek. Teploty v noci opět neklesnou pod 24 až 19 °C. Odpolední maxima se udrží na 35 až 39 °C, pouze na severu a západě Čech bude chladněji s teplotami kolem 34 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo západní.

Čtvrtek zahájí pozvolný pokles teplot. Počasí bude polojasné až skoro jasné, přes den přechodně oblačné s místními přeháňkami nebo bouřkami. Noční minima se budou pohybovat mezi 23 a 18 °C. Nejvyšší denní teploty se zastaví v rozmezí 28 až 33 °C, na jižní Moravě mohou stále dosahovat až 36 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr, který při bouřkách přechodně zrychlí.

Závěr týdne od pátku do neděle nabídne o něco mírnější charakter počasí. Očekává se polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Noční teploty se zpočátku udrží mezi 21 a 16 °C, postupně klesnou na 17 až 12 °C. Denní maxima dosáhnou příjemnějších 25 až 30 °C, na jižní Moravě může býti ještě okolo 32 °C.

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