Proti FIFA se bouří světové fotbalové organizace. Současný způsob řízení je neudržitelný, vzkazuje UEFA

Evropská fotbalová unie UEFA rázně vystoupila proti předsedovi Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA Giannimu Infantinovi. Stalo se tak poté, co šéf světového fotbalu pod tlakem ostré kritiky stál z stolu návrh na prodej podílů v Mistrovství světa a dalších klíčových turnajích soukromým investorům. Vedení UEFA ve svém oficiálním prohlášení zdůraznilo, že Infantino ztratil důvěru široké fotbalové veřejnosti a že jeho současný způsob řízení organizace je neudržitelný.
Zástupci evropského fotbalu otevřeně odsoudili netransparentní praktiky, zákulisní dohody a snahy o rychlé přesazování zásadních změn bez předchozí diskuse. Prezident UEFA Aleksander Čeferin již dříve dokázal sjednotit všech 55 členských asociací k podpoře případného bojkotu šampionátu. Vedení evropské unie nyní požaduje hloubkovou a důkladnou revizi celého systému řízení FIFA, přičemž nevylučuje žádnou z možných variant budoucího uspořádání.
K ostré kritice se postupně přidávají i další významné fotbalové svazy a instituce napříč světem. Anglická i německá fotbalová asociace vyjádřily plnou podporu stanovisku UEFA a vyzvaly k vyvození osobní odpovědnosti za vzniklou krizi. Podobně nekompromisně se vyjádřil také nizozemský svaz, podle kterého došlou k zásadnímu narušení důvěry v osobu prezidenta FIFA, což neumožňuje pokračovat v dosavadní spolupráci.
Podle dostupných informací již přední evropští funkcionáři zahájili jednání o vyhledání vhodného protikandidáta pro nadcházející prezidentské volby FIFA. Přestože Infantino původně plánoval kandidovat na březnovém kongresu v Rabatu bez soupeře, stávající vývoj celou situaci zásadně mění. Lhůta pro oficiální oznámení kandidatur vyprší v polovině listopadu, což dává kritikům dostatek času k navržení silné alternativy.
Mezi potenciálními uchazeči o nejvyšší funkci ve světovém fotbale se skloňují jména několika vysoce postavených funkcionářů. Mezi nimi se objevuje šéf severoamerické konfederace CONCACAF Victor Montagliani nebo prezident Asijské fotbalové konfederace Salman al-Khalifa. Vnímaná je také pozice prezidenta Paris Saint-Germain Nassera Al-Khelaifiho, který má značný vliv v evropských strukturách, i když sám kandidaturu zvažuje zdrženlivě.
Představitelé UEFA připomněli Infantinovi jeho vlastní sliby o transparentnosti a otevřenosti, s nimiž v roce 2016 poprvé nastupoval do funkce. Tehdy deklaroval, že finance federace patří výhradně národním svazům a mají sloužit výhradně k rozvoji fotbalu. Podle evropských funkcionářů však Infantino tyto závazky nenaplnil a místo transparentního hospodaření nahromadil v rezervách miliardy dolarů bez odpovídajícího využití pro rozvoj sportu.
Kritika ze strany UEFA se zaměřuje také na stávající systém rozdělování finančních prostředků v rámci programu FIFA Forward. Současný model, kdy každá ze 211 členských asociací dostává stejný paušální příspěvek bez ohledu na svou velikost či reálnou potřebu, je dlouhodobě terčem výtek. Mnozí odborníci tento systém označují za nástroj k udržování loajality menších států vůči vedení federace.
Odmítnutý plán na prodej dvacetiprocentního podílu v nové komerční společnosti měl přitom asociacím zajistit výrazné zvýšení dotací i jednorázové miliónové bonusy za podpis smlouvy. UEFA však argumentuje tím, že k podpoře mládežnického a amatérského fotbalu není nutné rozprodávat hlavní aktiva světového fotbalu. Peníze ležící na účtech federace by měly být využity efektivněji a účelněji v rámci stávajících zdrojů.
Evropská unie proto plánuje neprodleně zahájit jednání s partnery z celého světa s cílem předložit nový a spravedlivější koncept distribuce finančních prostředků. Nový návrh by měl lépe zohledňovat reálné potřeby fotbalového prostředí v jednotlivých zemích a zajistit, aby peníze směřovaly přímo do rozvoje infrastruktury a mládežnických kategorií v nejnižších patrech sportu.
Ačkoliv stažení sporného návrhu představuje pro kritiky současného vedení FIFA významné vítězství, představitelé fotbalových svazů zdůrazňují, že tímto krokem problém nemizí. Náprava narušených vztahů a obnova důvěry ve vedení světového fotbalu bude vyžadovat dlouhodobé úsilí a zásadní systémové změny, které zabrání opakování podobných jednostranných rozhodnutí v budoucnu.
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Zdroj: Libor Novák