Nevídaný krok. UEFA hrozí bojkotem všech turnajů pořádaných FIFA

Evropská fotbalová unie UEFA učinila nevídaný krok v boji proti plánům mezinárodní federace FIFA. Všech padesát pět členských asociací se na svém mimořádném zasedání jednomyslně shodlo na bojkotu veškerých turnajů pořádaných FIFA, pokud její předseda Gianni Infantino nepřehodnotí záměr prodat část práv na mistrovství světa americkým soukromým investorům. Evropský fotbal tak vyslal jasný signál, že odmítá jakékoliv snahy o privatizaci celosvětově nejvýznamnějších sportovních soutěží.
Ostré vymezení vůči návrhu podporují zástupci napříč celým kontinentem, přičemž výsledek hlasování byl jednoznačný. Přestože se původně očekávalo, že některé menší asociace by mohly na vidinu finančních zisků slyšet, jednání skončilo naprostou jednotou. Vedení UEFA ve svém oficiálním prohlášení uvedlo, že žádný evropský národní tým nenastoupí k jakémukoliv zápasu pod hlavičkou FIFA do té doby, než bude tento projekt definitivně smeten ze stolu a federace neposkytne právně závazné záruky, že se podobné snahy nebudou v budoucnu opakovat.
Pokud FIFA od svých plánů neustoupí, bojkot by se v praxi projevil již ve velmi blízké době. Prvním zasaženým turnajem by se mohlo stát nadcházející mistrovství světa žen do dvaceti let a následně i hlavní světový šampionát žen v příštím roce. V sázce jsou přitom i nadcházející kvalifikační zápasy evropských reprezentací. Tento krok by zasadil mezinárodní federaci obrovskou ranou, neboť absence evropských velmocí by zásadním způsobem znehodnotila sportovní i komerční úroveň jakéhokoliv turnaje.
Tlak na současné vedení FIFA navíc sílí i z diplomacie a politických kruhů. Postoj evropské unie veřejně podpořila řada státníků, včetně představitelů britské vlády, podle nichž fotbal patří fanouškům a veřejnosti, nikoli soukromým miliardářským fondům. Zástupci evropských asociací navíc o celé situaci intenzivně jednají s dalšími kontinentálními konfederacemi, přičemž solidární postoj a podporu bojkotu zvažují i některé fotbalové svazy z Asie či Severní a Střední Ameriky.
Všeobecný odpor vůči privatizaci turnajů výrazně oslabuje pozici samotného Gianniho Infantina před nadcházejícími prezidentskými volbami ve FIFA. Ačkoliv se ještě nedávno předpokládalo, že svůj mandát bez problémů obhájí, současná krize pravděpodobně vede k postavení silného protikandidáta s podporou Evropy. Termín pro schválení kontroverzního investičního plánu vyprší v září, avšak po razantním ne ze strany UEFA je další osud tohoto projektu více než nejistý.
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Zdroj: Jan Hrabě