Zásoby raket Patriot se tenčí. Na obzoru je unikátní trilaterální dohoda

Libor Novák

30. července 2026 11:19

raketový systém Patriot
raketový systém Patriot Foto: U.S. ARMY

Záměr vytvořit trilaterální dohodu mezi Polskem, Spojenými státy a Ukrajinou o společné výrobě střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot má podle odborníků potenciál výrazně urychlit posilování evropské odolnosti. O významu tohoto plánu hovořila ve vysílání stanice TVP World analytička z amerického think-tanku Atlantic Council Myroslava Gongadzeová, podle níž je takový krok v jednoznačném zájmu všech tří zúčastněných stran.

K rozhovoru došlo krátce po jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s polským premiérem Donaldem Tuskem. Ukrajinský hlava státu zastavila v Polsku na zpáteční cestě z Washingtonu, kde vedla zásadní rozhovory s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Právě téma výroby systémů Patriot bylo jedním z hlavních bodů programu celého cesty.

Gongadzeová upozornila, že Zelenskyj v USA nejednal pouze s politickými představiteli, ale setkal se také se zástupci vedení společnosti Lockheed Martin, která patří k největším zbrojním výrobcům na světě. Společná produkce tak představovala ústřední téma celé jeho jednodenní návštěvy ve Spojených státech.

Analytička se vyjádřila rovněž ke stavu americko-ukrajinských vztahů. Ačkoliv Donald Trump v poslední době vysílá vůči Kyjevu příznivější signály, bylo by podle ní předčasné tvrdit, že by se definitivně odvrátil od Ruska. Šéf Bílého domu podle Gongadzeové postupuje pragmaticky v zájmu své vlastní země – a tyto zájmy se v současnosti shodují s potřebami Ukrajiny.

Zelenskyj už v červnu prohlásil, že jeho země naléhavě potřebuje protiraketové střely ze Spojených států, aby dokázala čelit rostoucímu počtu útoků ze strany Ruska. 

V rozhovoru pro americkou stanici CBS upozornil, že zajištění těchto zbraní je pro Ukrajinu hlavní prioritou a zároveň obrovskou výzvou. Země má za sebou velmi těžkou zimu, během které Rusko masivně útočilo balistickými raketami na energetickou infrastrukturu, dodávky vody i školy, což vedlo k současnému velkému nedostatku obranných prostředků.

V souvislosti s těmito ničivými útoky se Zelenskyj v posledních dnech obrátil přímo na Bílý dům a americký Kongres. V zaslaném dopise vyjádřil naději, že američtí představitelé situaci pochopí a na jeho výzvu zareagují. Podle ukrajinského prezidenta je nezbytné navýšit výrobní kapacity, přičemž zdůraznil, že ačkoliv zná velké a úspěšné americké firmy, pouze Spojené státy jsou schopny produkovat obranné systémy v potřebném množství.

Prezident zároveň připustil, že americké vojenské zásoby jsou v současné době silně vyčerpávány kvůli probíhajícímu konfliktu s Íránem. Tato válka na Blízkém východě navíc odvedla pozornost světové veřejnosti od dění na Ukrajině. Zelenskyj proto vyzval ke zvýšení produkce, aby se podařilo smazat výrazný nepoměr mezi ruskými útočnými kapacitami a ukrajinskou protiraketovou obranou.

Ukrajina podle slov své hlavy státu v minulosti sama nabídla pomoc, když byla požádána o podporu při obraně Blízkého východu před íránskými údery. Šlo zejména o ochranu tamních vojenských základen s americkými vojáky a infrastruktury v zemích jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. Ukrajina do této oblasti vyslala více než dvě stě svých vojenských a technických odborníků.

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Zdroj: Libor Novák

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