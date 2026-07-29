Senátoři jsou pro. Rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc korun

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. července 2026 21:13

Senát ČR
Senát ČR Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Senát ve středu chválil návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO)  na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho celková výše má nově činit 400 000 korun, u dvojčat a vícerčat 800 000 korun. Navýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Senátoři zároveň schválili úpravy parametrů dávky státní sociální pomoci (DSSP), které posílí podporu samoživitelů s dětmi do 15 let a lépe zohlední skutečné náklady na bydlení v jednotlivých regionech.

"Schválením v Senátu završujeme legislativní proces u dvou důležitých změn, které posílí podporu rodin. Zvyšujeme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun a zároveň upravujeme parametry dávky státní sociální pomoci podle zkušeností z prvních měsíců jejího fungování. Oceňuji, že se pro tyto změny, které pomohou rodinám i samoživitelům, podařilo najít širokou podporu napříč politickým spektrem," uvedl ministr práce a sociálních věcí Juchelka.

"Rodičovský příspěvek je jednou z nejdůležitějších forem podpory rodin v období péče o malé dítě. Jeho zvýšení na 400 tisíc korun lépe odpovídá dnešním životním nákladům a poskytne rodičům větší finanční jistotu v prvních letech života jejich dítěte. Zároveň tím plníme závazek, který jsme dali v programovém prohlášení vlády," řekl ministr Juchelka.

Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 000 korun na 400 000 korun pro domácnost s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celková částka zvýšila ze současných 700 000 korun na 800 000 korun.

Zvýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027 nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po dni nabytí účinnosti zákona. Účinnost novely se navrhuje od 1. ledna 2027.

Návrh mění pouze výši rodičovského příspěvku. Jeho účel, podmínky pro přiznání, okruh oprávněných osob ani způsob jeho vyplácení se nemění. Novela zároveň nezavádí žádné nové povinnosti ani omezení pro příjemce dávky.

Cílem návrhu je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi, zlepšit jejich finanční situaci a podpořit lepší sladění rodinného a pracovního života.

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