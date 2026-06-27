Česko zná termín příštích voleb. Prezident Pavel ho stanovil na říjen

I letošní rok je v Česku rokem volebním. V pátek to občanům připomněl prezident Petr Pavel, když vyhlásil termín podzimních senátních a komunálních voleb. Lidé půjdou odevzdat hlas před nebo během druhého říjnového víkendu.
O termínu v pátek informovala Kancelář prezidenta republiky na webových stránkách Pražského hradu.
"Prezident republiky rozhodl v souladu s Ústavou České republiky, zákonem o volbách do Parlamentu České republiky, zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a zákonem o hlavním městě Praze o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil dny jejich konání na pátek 9. října a sobotu 10. října 2026," uvedla kancelář.
Rozhodnutí prezidenta ohledně termínu podléhá spolupodpisu ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). K oficiálnímu vyhlášení voleb dojde publikací rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
V Česku se naposledy volilo loni v říjnu, kdy proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
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Zdroj: Libor Novák