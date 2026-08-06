Írán hlásí zásadní pokrok. S Ománem se dohodl na režimu v Hormuzském průlivu

Lucie Podzimková

6. srpna 2026 10:38

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Írán uvedl, že dosáhl dohody s Ománem ohledně schválené cesty pro komerční lodě přes Hormuzský průliv. Informovala o tom BBC. Podle Teheránu ale nebude bezpečný lodní provoz zcela zaručen kvůli aktivitám Američanů. 

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí neposkytl další podrobnosti ohledně dohody, pouze uvedl, že jednání jsou ve finální fázi. Zároveň upozornil, že dohoda s Ománem nezajistí bezpečnou navigaci přes průliv, protože provoz ovlivňuje i trvající americká blokáda íránských přístavů. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Trump v uplynulých dnech na sociální síti označil íránské vedení za "neuvěřitelně rozdvojené". "Požádají o schůzku, někdo by řekl 'poprosí', začnou rozhovory a další se naplánují na bezprostřední budoucnost. A oni hrdě řeknou, že nevedou žádné diskuze, že se o ničem nemluví a že jednají pouze s Ománem," spustil na síti Truth Social. 

Šéf Bílého domu zároveň vyzval Írán k dohodě, anebo k totální kapitulaci. Reagoval tak na vyjádření íránského ministerstva zahraničí, které v pondělí ústy mluvčího popřelo, že by jednalo či se chystalo jednat s Američany. Úřad tehdy zmiňoval, že jedná s Ománem o podmínkách, za nichž by byla zaručena bezpečná lodní doprava přes Hormuzský průliv. 

Trump následně v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News prohlásil, že Írán buď brzy otevře Hormuzský průliv, anebo bude tvrdě zasažen. "Máme dobré diskuze," prohlásil americký prezident s tím, že Teherán stojí o dohodu, která by ukončila měsíce trvající konflikt. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody. 

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