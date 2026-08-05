Policie zahájila trestní řízení kvůli nehodě poslance Filipa Turka

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. srpna 2026 13:51

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (Motoristé) je podezřelý z ublížení na zdraví z nedbalosti kvůli červencové dopravní nehodě v Praze. Policie v případu zahájila trestní řízení a zároveň nařídila znalecké zkoumání. Nikdo zatím nebyl obviněn. 

"V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Z tiskové zprávy pražské policie je nicméně zřejmé, že pro Turka z toho zatím nic zásadního nevyplývá. "Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba," zmínila mluvčí. 

"Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace," dodala Kropáčová. 

Dramaticky vyhlížející nehoda se stala na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu. 

Turkovi tak hrozí, že skončí ve funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Poslanec dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat. 

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