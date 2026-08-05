Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (Motoristé) je podezřelý z ublížení na zdraví z nedbalosti kvůli červencové dopravní nehodě v Praze. Policie v případu zahájila trestní řízení a zároveň nařídila znalecké zkoumání. Nikdo zatím nebyl obviněn.
"V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Z tiskové zprávy pražské policie je nicméně zřejmé, že pro Turka z toho zatím nic zásadního nevyplývá. "Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba," zmínila mluvčí.
"Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace," dodala Kropáčová.
Dramaticky vyhlížející nehoda se stala na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu.
Turkovi tak hrozí, že skončí ve funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Poslanec dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat.
Související
Turek nepřikročí k žalobě na prezidenta. Důvodů je hned několik
Macinka ukázal esemesku od prezidenta. Opět řeší nejmenování Turka
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Policie zahájila trestní řízení kvůli nehodě poslance Filipa Turka
před 56 minutami
Trump stále nevylučuje další použití síly proti Íránu
před 1 hodinou
Česko opět zasáhnou silné bouřky. Hrozit budou i ráno a dopoledne
před 2 hodinami
Policejní pátrání na jezeře Most. Dva lidé se pohřešují po úterní bouřce
před 3 hodinami
Trumpovi chodil ozbrojený muž po golfovém hřišti. Našly se u něj zbraně
před 4 hodinami
Česko netrápí jen tropy. V Praze a dvou krajích se vyskytuje smog
před 4 hodinami
Kyjev čelil raketám a dronům. Nejméně 14 mrtvých, další lidé jsou zranění
před 5 hodinami
EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům
před 7 hodinami
Horké letní počasí má úřadovat i po víkendu, naznačuje výhled
včera
Knížákova rehabilitace se bude řešit u soudu. Umělec dříve narazil
včera
Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru
včera
Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby
včera
Morava hlásí poprvé přes 40 stupňů. Nejtepleji ale bylo v Plzni
včera
Požár na Benešovsku se rozšířil i na chatky. Platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Hansardův pohřeb byl plný hudby. Vystoupila i Markéta Irglová
včera
Neumím si to představit. Macinka promluvil o Pavlovi a dalším summitu NATO
včera
Dočkala se. Su Ťij se dočkala první návštěvy po více než dvou letech
včera
Slovensko hlásí nový teplotní rekord. Takovou noc ještě nezažilo
včera
Ruský voják vraždil na Krymu. Zemřeli nejméně čtyři lidé
včera
Počasí ukáže jinou tvář. Z tropů se vyvinou až velmi silné bouřky, platí varování
V Česku pokračuje vlna veder s nejvyššími teplotami kolem čtyřicítky. Kromě vysokých teplot a hrozby požárů nově meteorologové varují před silnými či dokonce velmi silnými bouřkami, které budou hrozit dnes i zítra. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě