Do Británie doputovala krásná zpráva z Portugalska. Eugenie porodila holčičku

Lucie Podzimková

5. srpna 2026 14:36

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank
Princezna Eugenie a Jack Brooksbank Foto: The Royal Family

Britská královská rodina má důvod k radosti, protože její řady se opět rozrostly. Třetího potomka přivedla na svět princezna Eugenie, jedna z dcer kontroverzního prince Andrewa. Po dvou chlapcích se dočkala i holčičky. 

"Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují bezpečný příchod jejich dcery," uvedla britská královská rodina v úterý na sociální síti X. Holčička přišla na svět v pondělí v nemocnici v portugalském Lisabonu a měla necelé tři kilogramy. 

Král Karel III., královna Camilla a další členové královské rodiny přijali zprávu s potěšením, informovala královská rodina. 

Princezna Eugenie oznámila těhotenství na začátku května. Jde o jejího třetího potomka, na sestřičku doma čekají starší bráchové August a Ernest.

Eugenie je jednou z dcer kontroverzního bývalého prince Andrewa, má ještě starší sestru Beatrice. Andrew již loni přišel v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina o několik titulů. Především přestal být princem, musel také opustit sídlo Royal Lodge ve Windsoru. V únoru se na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Britský deník Guardian v březnu upozornil, že i matka princezen Fergusonová byla v pravidelném styku s Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

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