Trump stále nevylučuje další použití síly proti Íránu

Americký prezident Donald Trump tlačí na dohodu s Íránem již klasickým způsobem. Teheránu v televizním rozhovoru pohrozil tvrdým vojenským úderem, pokud nedojde k otevření Hormuzského průlivu.
Trump v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News prohlásil, že Írán buď brzy otevře Hormuzský průliv, anebo bude tvrdě zasažen. Ceny ropy mezitím klesly na nejnižší úroveň za tři týdny, protože trhy věří v dohodu. "Máme dobré diskuze," řekl americký prezident s tím, že Teherán stojí o dohodu, která by ukončila měsíce trvající konflikt.
O pokroku v jednáních informovali také ministři Marco Rubio a Scott Bessent. Podle šéfa diplomacie se i s Ománem řešilo, jak dostat více lodí skrz průliv. "Došlo k progresu, ale není to finále. Doufáme, že se to stane brzy," uvedl Rubio. Dohoda na znovuotevření Hormuzského průlivu se blíží i podle Bessenta. "Existuje šance, že dnes nebo zítra budeme mít dohodu na otevření průlivu," sdělil stanici CNBC. Zaručena by měla být úplně svobodná plavba.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump v předchozím příspěvku na sociální síti označil íránské vedení za "neuvěřitelně rozdvojené". "Požádají o schůzku, někdo by řekl 'poprosí', začnou rozhovory a další se naplánují na bezprostřední budoucnost. A oni hrdě řeknou, že nevedou žádné diskuze, že se o ničem nemluví a že jednají pouze s Ománem," spustil na Truth Social.
Šéf Bílého domu zároveň vyzval Írán k dohodě, anebo k totální kapitulaci. Reagoval tak na vyjádření íránského ministerstva zahraničí, které v pondělí ústy mluvčího popřelo, že by jednalo či se chystalo jednat s Američany. Úřad zmínil, že jedná s Ománem o podmínkách, za nichž by byla zaručena bezpečná lodní doprava přes Hormuzský průliv.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody.
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Zdroj: Jan Hrabě