Česko opět zasáhnou silné bouřky. Hrozit budou i ráno a dopoledne

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. srpna 2026 12:05

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Nebezpečné jevy očekávají meteorologové i dnes a zítra. V nové výstraze varují před silnými bouřkami ve středu a ve čtvrtek ráno a odpoledne. Beze změny zůstávají výstrahy před vysokými teplotami a rizikem vzniku a šíření požárů. 

Silné bouřky budou vznikat nejprve v Pošumaví a v jihozápadních Čechách, odkud se mají přesouvat k severovýchodu. Více se jich následně vytvoří v širokém pásu přes střední až po severovýchodní Čechy a sever Moravy. 

Bouřky budou doprovázet nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, menší kroupy o velikosti do dvou centimetrů a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 milimetrů. 

"Další výraznější bouřkové pásmo doprovázené hlavně přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 40 milimetrů bude přecházet přes centrální části území (opět od jihu Čech až po severovýchodní Čechy a sever Moravy) zítra v ranních a dopoledních hodinách," upozornili meteorologové. 

Předpověď předpokládá bouřky i v dalším průběhu zítřejšího dne. "Ve čtvrtek odpoledne a večer se oblast s tvorbou bouřek rozšíří, jejich očekávaný výskyt a nebezpečné jevy budeme zítra dopoledne upřesňovat," dodali experti. 

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