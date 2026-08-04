Hansardův pohřeb byl plný hudby. Vystoupila i Markéta Irglová

Lucie Podzimková

4. srpna 2026 17:09

Glen Hansard
Glen Hansard Foto: Flavia Shaub

Irsko se v úterý odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu rozloučilo s úspěšným a uznávaným písničkářem a držitelem Oscara Glenem Hansardem. Hudebník minulý týden tragicky zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. 

Hansardův pohřeb byl plný hudby a poezie. Vystoupila během něj i česká hudebnice Markéta Irglová, která se zesnulým spolupracovala na oscarovém snímku Once. U mikrofonu se objevili Bono Vox z U2 či frontman Pearl Jam Eddie Vedder. Zazpíval také Glenův bratr Gary, další sourozenec Richard se zase chopil slova.

Vdova Maire Saaritsaová ve své řeči poděkovala policistům a záchranářům za lidskost, kterou projevili v její nejtěžší hodině. Přednesla také báseň, kterou pro manžela napsala v reakci na písně, které pro ni Hansard napsal. Pohřeb vyvrcholil vynesením rakve za potlesku smutečních hostů.

Tragická nehoda se stala ve středu krátce před půl pátou ráno. Hansard podlehl zraněním na místě, přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. Irská policie zahájila vyšetřování smutné události. 

Úmrtí hudebníka potvrdila i agentura ATC Management. "Se zlomeným srdcem oznamujeme odchod Glena Hansarda v brzkých ranních hodinách po dopravní nehodě v Dublinu. Glenova rodina je v šoku a zlomená touto tragickou ztrátou a s respektem žádá o soukromí v této extrémně složité chvíli. Rodina je vděčná za podporu a děkuje záchranným složkám na místě," píše se v prohlášení. 

Hansard během posledního čtvrtstoletí opakovaně koncertoval v České republice, kde si udělal jméno především díky úspěšné spolupráci s hudebnicí Markétou Irglovou. Jako dvojice složili hudbu k úspěšnému filmu Once, v němž i hráli. Ústřední píseň Falling Slowly jim vynesla Oscara za nejlepší filmovou píseň. 

Hansard se narodil v Dublinu do rodiny hlídače parkoviště a prodavačky. Ve městě vyrůstal a odmalička projevoval lásku k hudbě. Jeden z nejslavnějších irských hudebníků už ve třinácti letech sekl se školou a začal si vydělávat pouličním hraním. Původně hrál irské tradicionály a folkové písně, později začal sám skládat. 

Zlom v jeho kariéře přišel v úvodu 90. let, kdy založil kapelu The Frames a zazářil v irském filmovém muzikálu The Commitments. Definitivní průlom přišel s pátou deskou For The Birds, po které se kapela stala známou i za hranicemi Irska. 

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