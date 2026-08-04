Požár na Benešovsku se rozšířil i na chatky. Platí zvláštní stupeň poplachu

Obavy meteorologů z možných požárů v souvislosti s horkým počasím se v úterý naplnily. Hasiči od odpoledních hodin zasahují u rozsáhlého požáru na Benešovsku, kde vzplály i chatky. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu.
"Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky," uvedl Hasičský záchranný sbor na sociální síti X. Počet zasahujících jednotek se již z původních 22 zvýšil na 31. Pomáhat bude také vrtulník Black Hawk s bambi vakem, který byl předtím nasazen u požáru na Šumavě.
"Zřídili jsme štáb velitele zásahu a místo jsme rozdělili na tři bojové úseky. Zdravotníci ošetřili jednoho přehřátého hasiče," sdělili středočeští hasiči v dalším příspěvku. Na místo míří také LESAR tým, tvoří ho hasiči vyškolení speciálně na hašení lesních požárů.
Meteorologové v dnešní výstraze upozornili, že vzhledem k velmi teplému a suchému počasí a jen lokálním srážkám bude i v následujících dnech na většině území republiky přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: David Holub