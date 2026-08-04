Požár na Benešovsku se rozšířil i na chatky. Platí zvláštní stupeň poplachu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. srpna 2026 17:56

Hasiči
Hasiči Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Obavy meteorologů z možných požárů v souvislosti s horkým počasím se v úterý naplnily. Hasiči od odpoledních hodin zasahují u rozsáhlého požáru na Benešovsku, kde vzplály i chatky. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu. 

"Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky," uvedl Hasičský záchranný sbor na sociální síti X. Počet zasahujících jednotek se již z původních 22 zvýšil na 31. Pomáhat bude také vrtulník Black Hawk s bambi vakem, který byl předtím nasazen u požáru na Šumavě. 

"Zřídili jsme štáb velitele zásahu a místo jsme rozdělili na tři bojové úseky. Zdravotníci ošetřili jednoho přehřátého hasiče," sdělili středočeští hasiči v dalším příspěvku. Na místo míří také LESAR tým, tvoří ho hasiči vyškolení speciálně na hašení lesních požárů. 

Meteorologové v dnešní výstraze upozornili, že vzhledem k velmi teplému a suchému počasí a jen lokálním srážkám bude i v následujících dnech na většině území republiky přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. 

Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.

před 6 hodinami

Záhada z Krkonoš. Policie chce zjistit identitu tajemného muže

Související

Více souvisejících

Požáry Hasiči Středočeský kraj

Aktuálně se děje

před 45 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Karel Havlíček

Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness

České firmy mohou od srpna počítat s jednodušší, přehlednější a efektivnější podporou svého podnikání. Vzniká nová státní agentura CzechBusiness, která propojuje dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

Suchý zip se uplatnil například u dětských bot.

Suchý zip měl svůj den. Jaká je jeho historie?

Na druhý srpnový den připadal Mezinárodní den suchého zipu. Toto spínadlo se bezpochyby řadí mezi přelomové vynálezy a dnes má všestranné využití: v odívání, průmyslu nebo třeba ve zdravotnictví. Jak suchý zip vznikl? Kdo a kdy ho vynalezl?

včera

Adam Vojtěch

České zdravotnictví má být připravené na budoucnost. I díky spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový dvouletý plán spolupráce s Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu na období 2026–2027. Plán navazuje na dlouhodobou strategii spolupráce do roku 2030 a jeho cílem je podpořit budování odolného a kvalitního zdravotnictví připraveného na výzvy budoucnosti prostřednictvím reformy veřejného zdraví, posílení prevence, digitální transformace a inovací.

včera

včera

včera

Česká fotbalová reprezentace má prvního zahraničního trenéra v historii. Španěla Santiho Deniu

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se koncem července potvrdilo. Česká fotbalová reprezentace bude mít poprvé ve své historii zahraničního hlavního trenéra, konkrétně dvaapadesátiletého španělského stratéga Santiho Deniu. Jdeo trenéra, který byl dosud spjat se španělskými mládežnickými reprezentacemi, s nimiž měl několik úspěchů, když vyhrál evropské šampionáty hráčů do 17 let i do 19 let. Jeho jistě nejvýraznějším úspěchem je pak zlatá olympijská medaile z Paříže 2024, kterou vyhrál se Španělskem. Jeho nejbližším pobočníkem v novém realizačním týmu pak bude jeho krajan Pablo Amo.

Zdroj: David Holub

Další zprávy