Počasí ukáže jinou tvář. Z tropů se vyvinou až velmi silné bouřky, platí varování

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. srpna 2026 13:10

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku pokračuje vlna veder s nejvyššími teplotami kolem čtyřicítky. Kromě vysokých teplot a hrozby požárů nově meteorologové varují před silnými či dokonce velmi silnými bouřkami, které  budou hrozit dnes i zítra. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

V úterý odpoledne a večer budou vznikat velmi silné bouřky nejprve v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou, odkud se mají pozvolna přesouvat k severovýchodu. Hrozit pak budou v širokém pásu přes střední až po severní Čechy.

Meteorologové očekávají, že bouřky budou doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 100 kilometrů za hodinu, kroupy o velikosti i přes dva centimetry a krátkodobé přívalové srážky. "Zítra se oblast s tvorbou bouří rozšíří, jejich očekávaný výskyt a nebezpečné jevy budeme upřesňovat," zmínili odborníci na počasí.

Dnešní maximální teploty se budou držet mezi 34 až 39 °C. Na Moravě a ve Slezsku tomu tak bude i ve středu, kdy odpolední maxima v Čechách nepatrně poklesnou na 32 až 37 °C. Od čtvrtka se bude od západu výrazněji ochlazovat.

"Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus," upozornili meteorologové. 

Až extrémní zátěž se očekává v Polabí a přilehlých oblastech středních a severních Čech a také na jižní Moravě. Na většině území bude zátěž velmi vysoká. "Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou klesat na velké části území pod 20 °C," podotkli experti. 

Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí a jen lokálním srážkám bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.

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Zdroj: Jan Hrabě

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