Expremiér Fiala nadále věří v Blažkovu nevinu v bitcoinové kauze

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 19:17

Petr Fiala
Petr Fiala Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bitcoinová kauza míří k soudu, kde bude bývalému ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi hrozit několikaletý trest odnětí svobody. Obžalobu někdejšího politika navrhla státní zástupkyně. Expremiér a poslanec Petr Fiala (ODS) přesto nadále věří v Blažkovu nevinu.

Fiala v reakci na navrženou obžalobu někdejšího ministra uvedl, že věří v nezávislost české justice. "Stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil," sdělil expremiér pro web iDnes.cz. 

Sám Blažek zmínil, že text obžaloby ještě nemá k dispozici. "Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované BTC pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež," napsal na síti X. 

Exministr zdůraznil, že není obviněn z toho, že by v případu přišel k majetkovému prospěchu. "Na rozdíl od státu, jenž má z věci na účtech hmotný prospěch nemalý a dnes mne 'za to' trestně stíhá. Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti," dodal s tím, že k obžalobě se podrobně vyjádří, až si ji prostuduje. 

"Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 31. 7. 2026 podala u Krajského soudu v Brně obžalobu v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Obžaloba byla podána na čtyři obviněné fyzické osoby, z nichž jedna je stíhána vazebně," uvedlo Vrchní státní zastupitelství v pondělní tiskové zprávě. 

Jako první je - aniž by byl jmenován - zmíněn případ Tomáše Jiřikovského. Tomu je kladeno za vinu, že mezi lety 2014 až 2016 provozoval darknetové tržiště, kde proběhlo větší množství obchodů s omamnými a psychotropními látkami. Došlo tak k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve výši zhruba 12 milionů korun. Jiřikovskému hrozí až 20 let odnětí svobody a propadnutí majetku.

"Dále je témuž obviněnému kladena za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm, kdy součástí tohoto jednání je i darování 468,468 BTC, což představovalo více než 960 mil. Kč, Ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Toto jednání je posouzeno jako zvlášť závažný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 alinea prvá, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b), c) trestního zákoníku, a je za něj navrhováno uložení dalšího trestu odnětí svobody v trvání 9 let," sdělil vrchní zástupce Radim Dragoun.

Bývalý ministr spravedlnosti Blažek a jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel jsou obviněni z toho, že se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu, přičemž záměrně porušili povinnosti úředních osob. Oběma je navržen trest odnětí svobody na šest a půl roku a milionové peněžité tresty. 

Čtvrtým obviněným má být advokát Kárim Titz, jenž je označován za organizátora legalizace výnosů z trestné činnosti. Kromě toho se měl v březnu a dubnu loňského roku podílet legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 BTC. "Obviněnému je navrhováno uložení úhrnného trestu odnětí svobody v trvání 8 let, peněžitého trestu v celkové výši v desítkách mil. Kč a zákaz činnosti na dobu 8 let," dodal Dragoun. 

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