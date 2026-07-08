Babiš a Macinka ztrapnili jen sebe, rýpl si expremiér Fiala

Prezident Petr Pavel nakonec nechyběl na neformální večeři lídrů na summitu NATO, ačkoliv Babišova vláda původně chtěla, aby hlava státu na aliančním jednání vůbec nebyla. Není proto divu, že opoziční politici reagují výsměchem na adresu kabinetu.
Do vládních politiků se pustil například expremiér Petr Fiala (ODS). "Tak dlouho se snažili vyšachovat prezidenta z neformální večeře na summitu NATO v Ankaře, až Petra Pavla pozval na večeři turecký prezident. Andrej Babiš s Petrem Macinkou chtěli ponížit prezidenta, ale nakonec ztrapnili jen sami sebe," napsal Fiala na síti X.
Pavel před odletem do Turecka zmínil, že ho čeká již osmý summit NATO a z toho čtvrtý v roli prezidenta republiky. "Jsem rád, že budu moci být u toho, abych slyšel z první ruky pozici naší vlády i pozici našich spojenců," uvedl s tím, že se zúčastní i neformální večeře lídrů, kam jej pozvala hostitelská země. "Za touto večeří stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident, nemohl bych se tam dostat jinak než na jeho pozvání," vysvětlil politik.
Prezident ve středu prozradil, že večeři předcházela recepce, kde se dostal do kontaktu s evropskými lídry. "Dotazy ve vztahu k České republice byly nejen k výši obranných výdajů, ale i k tomu, jak budeme podporovat Ukrajinu. Bavili jsme se také o situaci v jednotlivých členských zemích," sdělil novinářům.
Babiš na recepci chyběl a k výrokům hlavy státu poznamenal, že prezident byl asi na jiné večeři. Sám zdůraznil, že měl možnost mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Odhalil také, že u stolu s ním seděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Premiér dal najevo, že se mu nelíbí debaty kolem války na Ukrajině. "Všichni mluví o válce, všichni mluví o zbrojení. Zatím jsem neslyšel slovo mír," posteskl si předseda vlády, jenž je vedoucím mužem rozpolcené české delegace.
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Zdroj: Jan Hrabě