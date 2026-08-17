Noční útoky zasáhly Rusko i Ukrajinu. Oběti jsou hlášeny z obou zemí

Rusko a Ukrajina v noci na pondělí pokračovaly ve vzájemných útocích, které se na obou stranách hranice neobešly bez obětí na životech. Dohromady přišlo o život nejméně osm lidí, další osoby utrpěly zranění.
Noční ukrajinský útok nejvíce zasáhl Bělgorodskou oblast, která přímo hraničí s Ukrajinou. Podle místního gubernátora Alexandra Šuvajeva zemřelo šest lidí a další čtyři osoby utrpěly zranění. Mezi zraněnými je i čtrnáctiletý teenager, jehož záchranáři převezli do nemocnice. Při útoku vyhořela budova ve vesnici Koloskovo, došlo také k poškození auta.
Útok přišel den poté, co Kyjev podnikl útok, který Moskva označila za nejrozsáhlejší během letošního roku. V Rusku při něm přišlo o život nejméně sedm lidí. V útocích na sousední zemi pokračovala přes noc i ruská armáda, která poslala na Ukrajinu bezpilotní stroje. V Sumské oblasti zemřeli dva lidé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době nešetřil s kritikou spojenců kvůli nedostatečné vojenské pomoci. "Interceptory balistických raket mohly zachránit životy těch, kteří byli dnes zabiti. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění v dodávkách či neochota poskytnout protibalistické systémy vedou k tak hrozným obětem a destrukci," napsal na síti X.
Ukrajinští spojenci, kteří nejsou připraveni hrát aktivnější roli v dodávkách interceptorů, by podle jeho slov měli pomoci alespoň s uvalením dalších sankcí na Rusko. "Další kroky jsou nutné - ze strany G7, Evropské unie a každého, kdo podporuje ochranu lidského života," dodal.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák