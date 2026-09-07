Tři zprávy o počasí v tomto týdnu. Meteorologové odhalili, co nás čeká

Chladná rána, tropická odpoledne i deštivý den. To všechno nás čeká během prvního ryze zářijového týdne, který právě začíná. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti.
Lidé se tam například dozvěděli, kdy se rozhodně mají teple obléct. "Nejchladnější ráno nás pravděpodobně čeká už v pondělí, kdy teploty klesnou na 10 až 6 °C, v údolích i ke 4 °C," uvedli meteorologové s tím, že podobně chladná rána mají opět přijít na konci nadcházejícího týdne.
Nejteplejším z dalších sedmi dnů má být úterý. "Na teploměrech bychom měli naměřit 27 až 32 °C, pouze na západě a severu Čech bude o něco chladněji. Teploty by mohly na jihovýchodě a východě překročit tropických 30 °C i ve středu, zatímco v Čechách už bude výrazně chladněji," sdělil hydrometeorologický ústav.
Deštník se bude hodit ve středu, která bude nejdeštivějším dnem příštího týdne. Přes Česko bude přecházet zvlněná studená fronta. "Mělo by zapršet na celém území, déšť může být i intenzivní a místy se budou tvořit bouřky. Déšť bude doznívat ještě během čtvrtku," dodali odborníci.
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Výhled počasí na další víkend. V Česku by mělo zapršet
Teplotně podobné počasí za týden nabídne druhý zářijový víkend. Podle aktuálních očekávání meteorologů by však měl být deštivější. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě