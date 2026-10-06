Počasí na nadcházející měsíc: Podzim dorazil, výrazně se ochladí

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil nový měsíční výhled počasí pro nadcházející čtyři týdny. Meteorologové v něm očekávají postupný pokles denních i nočních teplot a srážkově chudší období. Nadcházející dny přinesou pozvolný přechod k typickému podzimnímu charakteru počasí bez výraznějších výkyvů. Ve srovnání s minulým obdobím se očekává stabilnější vývoj meteorologické situace na celém území.
Uplynulé čtyři týdny se s výjimkou jednoho sedmidenního úseku nesly ve znamení teplotně nadprůměrného počasí. Výjimku tvořil pouze týden od 21. do 27. září, kdy se hodnoty na teploměrech držely v běžných mezích. Z hlediska dešťových srážek bylo předešlé období celkově průměrné. Poslední sledovaný týden však přinesl výraznou změnu a byl prakticky beze srážek.
Teplotní vývoj v první polovině předpovídaného období od 5. do 18. října naváže na teplejší ráz z minulých týdnů. První dva týdny výhledu přinesou průměrné až nadprůměrné denní i noční teploty. Od 19. října do 1. listopadu se pak situace změní a atmosféra se vrátí k běžným hodnotám. Druhá polovina předpovědi tak již bude podle odborníků teplotně plně odpovídat dlouhodobému průměru.
Noční chladno bude v následujících týdnech postupně sílit. Během prvního týdne výhledu od 5. do 11. října se týdenní průměry nejnižších nočních teplot budou pohybovat kolem 7 °C. Ve zbývajících třech týdnech předpovědi pak noční minima klesnou ještě níže. Průměrné noční teploty se v tomto období ustálí na hodnotách kolem 4 °C.
Nejvyšší denní teploty zaznamenají v průběhu celých čtyř týdnů plynulý pokles. V prvním týdnu předpovědi se maximální denní průměry vyšplhají ještě k 16 °C. Postupně však budou denní maxima klesat s tím, jak bude podzim pokročit. Ve čtvrtém týdnu výhledu od 26. října do 1. listopadu již týdenní průměry nejvyšších denních teplot dosáhnou pouze hodnot kolem 10 °C.
Z hlediska dešťových a sněhových srážek nečekají meteorologové žádné výrazné výkyvy. Jednotlivé týdny předpovědi vycházejí jako srážkově průměrné nebo slabě podprůměrné. Množství spadlé vody by tak nemělo vybočovat z běžných hodnot pro toto roční období. Suchý trend z minulého týdne se tak může v mírnější podobě částečně promítnout i do nadcházejících dní.
Související
Teplé podzimní počasí se s Českem rozloučí, potvrzuje předpověď
Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Česko se příští rok nezúčastní Eurovize, rozhodla ČT
před 2 hodinami
Nobelovu cenu za fyziku získal vědec vyvíjející IceCube
před 3 hodinami
Studenti ve Francii už zablokovali 2000 škol. Okamžitě řešte jejich požadavky, nařídil Lecornu
před 3 hodinami
Ať si Írán klidně zlikviduje Los Angeles a San Diego, prohlásil Trump
před 4 hodinami
Poklidná cesta se změnila v let hrůzy. Letoun s cestujícími se ve vzduchu propadl o osm kilometrů
před 5 hodinami
Protesty ve Francii sílí. Policejní granát utrhl studentovi ruku
před 5 hodinami
Popularita Trumpa klesla na historické minimum. Americký prezident se to dozvěděl a takhle zareagoval
před 6 hodinami
Plicní mor v Rusku: WHO je s Moskvou v kontaktu, USA nabízí pomoc. Přenos není jednoduchý, uklidňují vědci
před 7 hodinami
Francie čelí největší vlně studentských protestů za desetiletí. Jak se z malé stávky stala celonárodní krize?
před 8 hodinami
Trump schválil popravu Hasana. Po skandálu se smrtícími injekcemi bude zastřelen popravčí četou
před 9 hodinami
Počasí na nadcházející měsíc: Podzim dorazil, výrazně se ochladí
včera
Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů
včera
Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko
včera
Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku
včera
OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
včera
Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu
včera
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
včera
Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy
včera
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
včera
Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?
Plicní mor představuje jednu z nejnebezpečnějších infekčních hrozeb na světě, jejíž extrémní úmrtnost a schopnost šířit se vzduchem z něj činí nejen přírodní rizikový faktor, ale i vážné biobezpečnostní riziko. Tragické úmrtí vědkyně, která se pravděpodobně nakazila přímo při výzkumu tohoto smrtonosného patogenu v laboratoři, znovu přitáhlo pozornost veřejnosti i odborníků k nebezpečí, jež práce s bakterií Yersinia pestis přináší.
Zdroj: Libor Novák