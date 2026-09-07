Válku s Íránem pociťuje celý svět. Teherán sílí, lidé sahají hlouběji do kapsy

Libor Novák

7. září 2026 20:44

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: pexels.com

Válečný konflikt v Íránu přinesl domácnostem výrazné zvýšení životních nákladů v podobě dražších pohonných hmot a rostoucích úrokových sazeb u hypoték. Dlouhotrvající dopady přetrvávají výrazně déle, než původně státy předpokládaly. Přestože případné příměří může některé z těchto výkyvů zmírnit, samotná struktura globální ekonomiky prošla trvalými změnami. Významné proměny zasáhly především logistické trasy, chování velkých spotřebitelů i rozložení těžebních kapacit po celém světě. 

Zásadním bodem změny se stal Hormuzský průliv, kterým před vypuknutím bojů procházela pětina světové spotřeby ropy. Po útocích ze strany Spojených států a Izraele převzal Írán plnou kontrolu nad touto klíčovou vodní cestou a zablokoval dodávky třinácti milionů barelů denně. Teherán následně zřídil speciální úřad, který vyžadoval registrování všech projíždějících plavidel a platbu poplatků za průjezd. Přestože byla po dohodě platba poplatků dočasně pozastavena, neevidované lodě čelily opakovaným útokům íránských dronů.

Americká armáda začala organizovat noční doprovody pro tiché přepravce ropy, aby zajistila vývoz suroviny z Perského zálivu. Podle investičních analytiků oslovených webem CNN vyšel Írán z konfliktu se silnější pozicí nad strategickou úžinou, což donutí odběratele přizpůsobit se nové realitě. Případné budoucí urovnání sporu by mohlo oficiálně zakotvit právo na výběr servisních poplatků za bezpečnost plavby. Podobné poplatky za správu námořních cest a záchranné služby běžně vybírají například Turecko, Švédsko nebo Rusko.

Analytici ze společnosti JPMorgan odhadují, že zavedení těchto poplatků by zvýšilo cenu ropy přibližně o jeden dolar na barel. Velký ropný tanker by tak za obousměrnou cestu úžinou zaplatil okolo dvou set šedesáti tisíc dolarů. Válka zároveň ukázala rostoucí vliv Číny na globální trh s ropou, ačkoliv země sama významným producentem není. Pekingu se totiž podařilo flexibilně regulovat vlastní poptávku a zmírnit tak celosvětový energetický šok.

Čína využila své obrovské předválečné zásoby ropy, čímž snížila svůj denní dovoz až o pět milionů barelů. Současně došlo k trvalému posunu v chování čínských spotřebitelů směrem k elektrickým vozidlům. Během květnových svátků vzrostlo využití dobíjecích stanic na čínských dálnicích o více než padesát procent. Téměř čtvrtinu všech vozidel na tamních dálnicích již tvořily elektromobily, přičemž země navíc dokázala rychle nahradit ropné elektrárny uhelnými.

Globální trh s ropou ztratil v důsledku konfliktu téměř dvě miliardy barelů blízkovýchodní suroviny. Zástupci finančních institucí upozorňují, že zhruba osm set milionů barelů z této ztráty absorbovalo samotné snížení spotřeby u lidí a firem. Světová ekonomika ukázala podstatně vyšší přizpůsobivost při využívání energií, než odborníci dříve očekávali. Trvalý pokles poptávky v Asii by mohl znamenat, že spotřeba ropy již dosáhla svého historického vrcholu.

Dalším významným důsledkem války je prudké navýšení těžby ropy v regionech mimo Blízký východ. Brazílie zvýšila svou denní produkci o osm set tisíc barelů a významný růst zaznamenaly také Guyana, Kanada a Norsko. Produkce ve Spojených státech vzrostla téměř o milion barelů denně, přičemž dodávky směřují převážně na evropský trh. Američtí soukromí těžaři reagovali na vysokou poptávku po leteckém palivu a zemním plynu v Evropě.

Země Blízkého východu musely v reakci na blokádu průlivu hledat alternativní přepravní trasy pro svou surovinu. Saúdská Arábie využila k přepravě ropy k Rudému moři masivní konvoje nákladních vozidel i dálkové ropovody. Írák zahájil jednání se společností Chevron o výstavbě nového potrubí směřujícího ke Středozemnímu moři. Tyto kroky mají producentům umožnit bezpečný vývoz suroviny bez nutnosti využívat rizikovou námořní cestu.

Samotné kartelové uskupení OPEC nyní čelí vážným vnitřním problémům a bojuje o svou vlastní budoucnost. Spojené arabské emiráty již dříve oznámily svůj odchod z organizace a k podobnému kroku se přibližuje také Írák. Druhý největší producent ropy požaduje výrazné zvýšení svých těžebních kvót až na pět milionů barelů denně. Případný rozpad dohod by mohla provázet přebytečná nabídka na trhu, což by vedlo k dlouhodobému poklesu cen pro konečné spotřebitele.

včera

Napětí v Íránu opět roste. Američané a Íránci na sebe opět útočili

Související

Írán, ilustrační foto

Ani Trumpovi lidé už nevěří v úspěch. USA možná nezabrání Íránu v získání jaderných zbraní, přiznávají

Americký ministr energetiky Chris Wright prohlásil, že Spojené státy možná nedosáhnou s Íránem jaderné dohody, která by zemi zabránila v získání jaderných zbraní. Vyjednávání mezi oběma státy v současnosti stagnuje, zatímco vojenský konflikt v regionu nadále pokračuje. Podle ministra zůstává otevřená možnost dalšího vojenského zásahu, který by definitivně zničil íránské kapacity na výrobu a rozvinutí těchto zbraní. Druhou variantou je podle něj čekání na případnou novou íránskou vládu.

Více souvisejících

Írán lodní doprava

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Válku s Íránem pociťuje celý svět. Teherán sílí, lidé sahají hlouběji do kapsy

Válečný konflikt v Íránu přinesl domácnostem výrazné zvýšení životních nákladů v podobě dražších pohonných hmot a rostoucích úrokových sazeb u hypoték. Dlouhotrvající dopady přetrvávají výrazně déle, než původně státy předpokládaly. Přestože případné příměří může některé z těchto výkyvů zmírnit, samotná struktura globální ekonomiky prošla trvalými změnami. Významné proměny zasáhly především logistické trasy, chování velkých spotřebitelů i rozložení těžebních kapacit po celém světě. 

před 3 hodinami

Pedro Sánchez

Amerika a Rusko slaví, Evropa je zdrcena. Reakce na vítězství AfD jsou nekompromisní

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo dosáhla historického vítězství v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, když získala bezmála čtyřicet čtyři procent hlasů. Výsledek vyvolal vlnu obav mezi tradičními evropskými politiky, kteří hovoří o vážném momentu pro celou Evropu. Přestože strana těsně nedosáhla na absolutní většinu v zemském sněmu, upevnila svou pozici nejsilnějšího politického subjektu v tomto regionu. Křesťanskodemokratická unie naopak zaznamenala výrazné ztráty a přišla o více než polovinu své dosavadní podpory.

před 4 hodinami

Události 11. září 2001 navždy změnily svět

Nové záznamy odhalují detaily vyšetřování útoku 11. září

Nově zveřejněné videozáznamy a soudní dokumenty z rozsáhlého právního sporu rodin obětí teroristických útoků odhalují úzké vazby údajného saúdskoarabského agenta Omara al-Bayoumiho na radikální extremisty. Záznamy získané stanicí BBC zásadním způsobem rozporují jeho dlouholetá tvrzení, že nebyl špiónem ani náboženským radikálem.

před 6 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Merz přiznal největší volební porážku za desetiletí: Výhra AfD dopadne na celé Německo, slaví ji i v Rusku

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz veřejně přiznal, že jeho Křesťanskodemokratická unie utrpěla v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku nejtěžší volební porážku za poslední roky až desetiletí. Výsledky hlasování vyvolaly v řadách vládní strany hluboký šok, neboť vedení nečekalo tak výrazný propad podpory. Podle šéfa spolkové vlády bude mít tento volební výsledek zásadní dopady na celou německou politickou scénu. Merz zároveň upozornil na značnou mezinárodní pozornost, kterou si vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo okamžitě získalo.

před 7 hodinami

Andrej Babiš, Jeroným Tejc

Vláda schválila rekordní růst minimální mzdy. Střídání času prodloužila o dalších pět let

Vláda na svém jednání schválila výrazný růst minimální mzdy pro nadcházející období. Od začátku příštího roku se nejnižší garantovaný výdělek zvýší o rekordních dva tisíce pět set korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vládní kabinet schválil koeficienty pro výpočet výdělku na příští dva roky. Návrh příslušného nařízení předložil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

před 8 hodinami

Andrej Babiš

Ceny paliv na benzinkách prudce rostou. Vláda k zastropování zatím nepřistoupí, potvrdil Babiš

Česká vláda se na svém jednání zabývala nepříznivým vývojem cen pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích. Podle premiéra Andreje Babiše je současná situace kritická v důsledku napjaté geopolitické situace v Hormuzském průlivu a pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Předseda kabinetu po zasedání zdůraznil, že Česká republika očekává společné řešení tohoto problému na úrovni Evropské unie. Zásadní komplikaci podle něj představují zejména rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná zpracovatelská kapacita.

před 8 hodinami

Ratko Mladić

S Mladićem se loučí tisíce lidí. Srbsko vystavilo ostatky válečného zločince navzdory varování EU

Tělo bývalého velitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiće bylo vystaveno v pravoslavném chrámu svatého Lukáše v Bělehradě. Srbsko umožnilo veřejné uctění památky odsouzeného válečného zločince i přes důrazná varování ze strany Evropské unie. Na místo se od brzkých ranních hodin shromáždily tisíce lidí, kteří se přišli s nekdejším generálem rozloučit. Rakev zahalená do srbské státní vlajky byla vystavena s jeho vojenskou čepicí a šavlí za přítomnosti čestné stráže v uniformách.

před 9 hodinami

Donald Tusk

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.

před 10 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL: Do komunálních voleb zbývá měsíc. Jak funguje specifický systém křížkování?

Nadcházející komunální volby rozhodnou o novém složení vedení obcí, měst i jednotlivých městských částí na další čtyřleté období. Občané v nich vybírají své zástupce v lokálních zastupitelstvech, kteří následně ovlivňují každodenní chod daného místa. Voliči přitom nevybírají přímo starostu ani primátora, ti vzcházejí až z následných povolebních vyjednávání samotných zastupitelů.

před 11 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.

před 12 hodinami

Írán, ilustrační foto

Ani Trumpovi lidé už nevěří v úspěch. USA možná nezabrání Íránu v získání jaderných zbraní, přiznávají

Americký ministr energetiky Chris Wright prohlásil, že Spojené státy možná nedosáhnou s Íránem jaderné dohody, která by zemi zabránila v získání jaderných zbraní. Vyjednávání mezi oběma státy v současnosti stagnuje, zatímco vojenský konflikt v regionu nadále pokračuje. Podle ministra zůstává otevřená možnost dalšího vojenského zásahu, který by definitivně zničil íránské kapacity na výrobu a rozvinutí těchto zbraní. Druhou variantou je podle něj čekání na případnou novou íránskou vládu.

před 13 hodinami

Donald Trump

U jezera to neskončilo. Trump zvažuje přejmenování celého státu

Americký prezident Donald Trump zveřejnil na sociální síti Truth Social příspěvek, ve kterém naznačil možnost přejmenování amerického státu Nové Mexiko na „Nová Amerika“. Na sdíleném snímku, který následně přeposlal i oficiální účet Bílého domu na platformě X, je zachycen obrys tohoto státu s červeně přeškrtnutým slovem „Mexiko“ a nahrazeným výrazem „Amerika“. Prezident k obrázku nepřipojil žádné doprovodné vysvětlení ani zdůvodnění. Bílý dům v této souvislosti neoznámil žádný formální postup k zahájení procesu přejmenování.

před 13 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Vítězství AfD oslavuje Trump i Rusko. Zásadní přelom v německé politice, varují experti

Volební vítězství protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku vyvolalo vlnu reakcí a mnozí političtí analytici ho podle BBC označují za zásadní přelom v německé politice. Ačkoli Sasko-Anhaltsko patří s 1,7 milionu voličů k nejmenším německým spolkovým zemím a AfD těsně nedosáhla na absolutní většinu, dopady tohoto hlasování přesahují hranice daného regionu. Úspěch strany představuje první takto výrazné vítězství nacionálně pravicové formace v německých zemských volbách od konce druhé světové války. Domácí rozvědka přitom sasko-anhaltskou větev AfD oficiálně klasifikuje jako pravicově extremistickou.

před 14 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Nejsilnější výsledek krajně pravicové strany od druhé světové války. AfD dosáhla ve volbách historického vítězství

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko historického volebního vítězství. Podle předběžných výsledků získala 44 procent hlasů, což představuje nejsilnější výsledek krajně pravicové strany v německých zemských volbách od druhé světové války. V parlamentu o 83 křeslech obsadí celkem 39 míst. K dosažení absolutní většiny, která je potřebná pro samostatné vládnutí, jí chybí pouhá tři křesla.

před 14 hodinami

před 16 hodinami

včera

Ilustrační fotografie.

Astonomové odhalili nový meteorický roj. Přispěl k tomu i Čech

V období od 14. do 16. července 2026 byl meteorickou sítí Global Meteor Network detekován nový meteorický roj. Mateřským tělesem je podle parametrů dráhy velmi pravděpodobně kometa Jupiterovy rodiny. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Další změny v Plzni. Krčík odchází do Pardubic, Boháč posílí Artis Brno

S blížícím se koncem letního přestupového období se v nejednom českém ligovém fotbalovém klubu dělají překotné změny v kádrech. Pokračují i v jednom z adeptů na ligový titul, kterému ale, jak známo, nevyšel vstup do sezóny – ve Viktorii Plzeň. Západočechy nejnověji potkaly dva odchody. Poté, co byla zveřejněna soupiska kádru pro ligovou fázi Evropské ligy, bylo pro mnohé překvapivé, že se v ní neocitlo jméno obránce Dávida Krčíka. Sedmadvacetiletý obránce, jenž nedávno posunul Plzeň do EL gólem v prodloužení v domácí odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad, se s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce a odchodu do Pardubic. Po pouhých dvou měsících pak kádr Západočechů opouští i záložník Sebastian Boháč, který pro změnu posílil nováčka z Brna Artis, pro kterého je to další z řady nových posil. 

včera

Schillerové zkritizoval rozpočet i Zeman. Připomněl zrušení superhrubé mzdy

Koaliční partneři, opoziční politici i bývalý prezident podrobili kritice návrh státního rozpočtu na příští rok z dílny ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Podle exprezidenta Miloše Zemana neobsahuje dostatek investic, aby to ospravedlňovalo vysoký schodek. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy