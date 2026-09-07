Merz přiznal největší volební porážku za desetiletí: Výhra AfD dopadne na celé Německo, slaví ji i v Rusku

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz veřejně přiznal, že jeho Křesťanskodemokratická unie utrpěla v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku nejtěžší volební porážku za poslední roky až desetiletí. Výsledky hlasování vyvolaly v řadách vládní strany hluboký šok, neboť vedení nečekalo tak výrazný propad podpory. Podle šéfa spolkové vlády bude mít tento volební výsledek zásadní dopady na celou německou politickou scénu. Merz zároveň upozornil na značnou mezinárodní pozornost, kterou si vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo okamžitě získalo.
Volební zisk stran, které zásadním způsobem zpochybňují demokratické instituce země, dosáhl v reakci na společenskou náladu téměř šedesáti procent. Dosavadní zemský premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze z Křesťanskodemokratické unie v reakci na sečtené hlasy oficiálně přiznal porážku. Prohlásil, že jeho strana již nemá v tomto regionu mandát k vládnutí a odchází do opozičních lavic. Vládní mandát podle Schulzeho nyní přešel na vítěznou Alternativu pro Německo, přičemž o dalším postupu rozhodnou nově zvolení poslanci.
Kancléř Merz se na tiskové konferenci obsáhle vyjádřil také k otázce zahraniční politiky a další pomoci napadenému státu. Zdůraznil, že ani o jediný milimetr neuhne ze svého zásadního přesvědčení o nutnosti bránit svobodu proti ruské agresi. Vysoká podpora stran s proruskými postoji v Sasku-Anhaltsku podle něj znamená, že bude muset tento postoj veřejnosti vysvětlovat mnohem častěji a intenzivněji. Bezpečnostní hrozba ze strany Ruské federace navíc není podle německého kancléře abstraktní, ale zcela konkrétní.
Friedrich Merz varoval před scénářem, v němž by Německo či jeho západní spojenci přestali Ukrajinu podporovat. Pokud by k takovému kroku došlo, situace v Evropě by se podle něj nezlepšila, ale naopak výrazně zhoršila. Hlavním cílem současného ruského vedení je podle kancléře destabilizace hodnotového systému celého Západu. Šéf spolkového kabinetu v této souvislosti dodal, že tyto základní demokratické hodnoty nejsou předmětem žádných vyjednávání.
V souvislosti s volebním úspěchem opoziční strany poukázal německý kancléř na reakce přicházející ze zahraničí. Uvedl, že výsledky hlasování se oslavovaly přibližně dva tisíce pět set kilometrů východně od Berlína. Tento vývoj podle něj není žádným překvapením vzhledem k tomu, kdo se snažil tento konkrétní výsledek podpořit a vyvolat. Němečtí politici tak podle Merzových slov přesně vědí, s kým mají na mezinárodní i domácí scéně dočinění.
Zástupci médií se kancléře dotazovali také na obavy menšin žijících v Sasku-Anhaltsku z možného převzetí moci krajní pravicí. Merz v reakci připomněl, že všechny zemské vlády bez výjimky musejí přísně dodržovat platnou ústavu. Tento princip platí v současnosti a bude bezpodmínečně platit i v budoucnu pro jakoukoli politickou reprezentaci. Pravidla společného soužití a ústavní hodnoty zůstávají pevným základem, o kterém se v demokratických volbách nehlasuje.
Kancléř se rovněž vyjádřil ke své osobní odpovědnosti za růst volebních preferencí radikálních stran. Důrazně odmítl spekulace o svém případném odstoupení z čela spolkové vlády s tím, že vzdát se pro něj nepřichází v úvahu. Uvedl, že si je vědom své osobní i sdílené odpovědnosti za budoucnost země a je odhodlán jí dostát. V současnosti intenzivně přemýšlí o způsobech, jak najít cestu zpět ke společnému politickému úspěchu tradičních stran.
V reakci na dotazy ohledně rozporů uvnitř vládní koalice se Sociálnědemokratickou stranou zdůraznil nutnost vzájemného dialogu. Zároveň obhajoval dosavadní výsledky svého kabinetu s tím, že je potřeba lépe vysvětlovat veřejnosti zvolenou cestu. Německo podle kancléře nezbytně potřebuje zásadní reformy k posílení vlastní hospodářské konkurenceschopnosti. Mezi hlavní priority vlády má v nadcházejícím období patřit především odstraňování překážek pro podnikání a snižování byrokracie.
Odcházející zemský premiér Sven Schulze vyloučil, že by poslanci za Křesťanskodemokratickou unii přeběhli k vítězné straně. Podle jeho slov nepřipadá v úvahu, že by členové frakce pomohli Alternativě pro Německo k získání parlamentní většiny. Friedrich Merz k tomu doplnil, že fungování jakékoli demokratické vlády staví na nezbytných kompromisech. Schopnost vysvětlovat tyto kompromisy voličům bude podle něj klíčová pro obnovení důvěry obyvatel v demokratické instituce.
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