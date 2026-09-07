Nejsilnější výsledek krajně pravicové strany od druhé světové války. AfD dosáhla ve volbách historického vítězství

Libor Novák

7. září 2026 8:24

AfD (Alternativa pro Německo)
AfD (Alternativa pro Německo) Foto: Alternative für Deutschland AfD

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko historického volebního vítězství. Podle předběžných výsledků získala 44 procent hlasů, což představuje nejsilnější výsledek krajně pravicové strany v německých zemských volbách od druhé světové války. V parlamentu o 83 křeslech obsadí celkem 39 míst. K dosažení absolutní většiny, která je potřebná pro samostatné vládnutí, jí chybí pouhá tři křesla.

Zástupci strany a její hlavní kandidát oslavovali volební výsledky ve volebním štábu v zemském hlavním městě Magdeburku. Volební lídr Ulrich Siegmund označil výsledek za historický okamžik pro celý region a vyjádřil spokojenost s rozhodnutím voličů. Podle jeho slov občané jasně ukázali, že požadují politickou změnu, kterou chtějí realizovat právě s AfD. Siegmund zároveň prohlásil, že získaný mandát dává straně možnost vrátit se k rozumné diplomacii vůči Rusku i Spojeným státům.

Strana AfD postavila svou volební kampaň na silném programu takzvané remigrace, tedy na navracení osob bez německého občanství do jejich původních vlastí. Dlouhodobě zastává proruské postoje a vystupuje proti pokračování finanční a vojenské pomoci pro Ukrajinu. V oblasti vnitřní politiky plánuje prosazovat tradiční hodnoty ve školství a kulturních institucích. Mezi její hlavní priority patří rovněž omezení imigrace a rozsáhlá proměna fungování veřejnoprávních médií.

Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová bezprostředně po uzavření volebních místností uvedla, že němečtí občané jsou unaveni politikou vedenou proti zájmům vlastní země. Zdůraznila, že strana šla do voleb s jasným cílem zastupovat zájmy Německa, nikoli Ukrajiny nebo jiného státu. Výsledek voleb vyvolal ohlas i v zahraničí, kde snímek s odhadovanými výsledky zveřejnil na síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Příspěvek následně na platformě X sdílel Kirill Dmitrijev, jeden z blízkých spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina.

Po volebním úspěchu stojí strana před otázkou, zda se pokusí vytvořit vládní koalici, nebo bude působit v menšinovém režimu. Všechny tradiční německé politické strany však jakoukoli formu spolupráce s AfD dlouhodobě vylučují. Udržují tak takzvaný firewall, kterým odmítají součinnost s touto formací na všech úrovních. Důvodem je mimo jiné to, že německé zpravodajské služby označují sasko-anhaltskou větev AfD z důvodu protimuslimské a protiimigrantské rétoriky za extremistickou.

Matematické rozložení sil v zemském sněmu výrazně komplikuje i případné sestavení vlády bez vítězné strany. Pokud by se všechny ostatní formace spojily, vytvořily by v parlamentu pouze menšinový blok. Teoretickou možností pro AfD by byla koalice s novou krajně levicovou Aliancí Sahry Wagenknechtové (BSW), která překročila pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu. Uvnitř samotné AfD však panují odlišné názory, jelikož lídr Siegmund spolupráci s BSW odmítl, zatímco spolupředseda Tino Chrupalla vyjádřil ochotu podat ruku všem stranám.

Pro německého spolkového kancléře Friedricha Merze a jeho Křesťanskodemokratickou unii (CDU) znamenají tyto výsledky výrazný neúspěch. V Sasku-Anhaltsku ztratila CDU přibližně polovinu svých dosavadních hlasů. Dosavadní zemský premiér za CDU Sven Schulze uvedl, že voliči vyslali jasný vzkaz, který je nutné vzít v úvahu. V německých médiích se v návaznosti na tento výsledek začaly objevovat diskuse o stabilitě spolkové vlády a o dalším setrvání kancléře Merze ve funkci.

Přestože představitelé AfD v kampani často zmiňovali deportace a zástupci strany navštěvovali Rusko či okupovaný Krym, klíčové otázky zahraniční politiky a přistěhovalectví se nerozhodují na zemské úrovni. Analytici webu CNN proto očekávají, že se strana v Sasku-Anhaltsku zaměří na témata kultury, školství a místní bezpečnosti. Alice Weidelová však zopakovala, že v případě úspěchu v celostátních volbách plánuje strana prosazovat škrty ve výdajích, důslednou kontrolu hranic a deportace osob povinných k opuštění země.

před 1 hodinou

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Související

Donald Tusk

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.
Friedrich Merz (CDU)

Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.

Více souvisejících

Německo Alternativa pro Německo (AfD)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Donald Tusk

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL: Do komunálních voleb zbývá měsíc. Jak funguje specifický systém křížkování?

Nadcházející komunální volby rozhodnou o novém složení vedení obcí, měst i jednotlivých městských částí na další čtyřleté období. Občané v nich vybírají své zástupce v lokálních zastupitelstvech, kteří následně ovlivňují každodenní chod daného místa. Voliči přitom nevybírají přímo starostu ani primátora, ti vzcházejí až z následných povolebních vyjednávání samotných zastupitelů.

před 2 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.

před 3 hodinami

Írán, ilustrační foto

Ani Trumpovi lidé už nevěří v úspěch. USA možná nezabrání Íránu v získání jaderných zbraní, přiznávají

Americký ministr energetiky Chris Wright prohlásil, že Spojené státy možná nedosáhnou s Íránem jaderné dohody, která by zemi zabránila v získání jaderných zbraní. Vyjednávání mezi oběma státy v současnosti stagnuje, zatímco vojenský konflikt v regionu nadále pokračuje. Podle ministra zůstává otevřená možnost dalšího vojenského zásahu, který by definitivně zničil íránské kapacity na výrobu a rozvinutí těchto zbraní. Druhou variantou je podle něj čekání na případnou novou íránskou vládu.

před 4 hodinami

Donald Trump

U jezera to neskončilo. Trump zvažuje přejmenování celého státu

Americký prezident Donald Trump zveřejnil na sociální síti Truth Social příspěvek, ve kterém naznačil možnost přejmenování amerického státu Nové Mexiko na „Nová Amerika“. Na sdíleném snímku, který následně přeposlal i oficiální účet Bílého domu na platformě X, je zachycen obrys tohoto státu s červeně přeškrtnutým slovem „Mexiko“ a nahrazeným výrazem „Amerika“. Prezident k obrázku nepřipojil žádné doprovodné vysvětlení ani zdůvodnění. Bílý dům v této souvislosti neoznámil žádný formální postup k zahájení procesu přejmenování.

před 5 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Vítězství AfD oslavuje Trump i Rusko. Zásadní přelom v německé politice, varují experti

Volební vítězství protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku vyvolalo vlnu reakcí a mnozí političtí analytici ho podle BBC označují za zásadní přelom v německé politice. Ačkoli Sasko-Anhaltsko patří s 1,7 milionu voličů k nejmenším německým spolkovým zemím a AfD těsně nedosáhla na absolutní většinu, dopady tohoto hlasování přesahují hranice daného regionu. Úspěch strany představuje první takto výrazné vítězství nacionálně pravicové formace v německých zemských volbách od konce druhé světové války. Domácí rozvědka přitom sasko-anhaltskou větev AfD oficiálně klasifikuje jako pravicově extremistickou.

před 6 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Nejsilnější výsledek krajně pravicové strany od druhé světové války. AfD dosáhla ve volbách historického vítězství

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko historického volebního vítězství. Podle předběžných výsledků získala 44 procent hlasů, což představuje nejsilnější výsledek krajně pravicové strany v německých zemských volbách od druhé světové války. V parlamentu o 83 křeslech obsadí celkem 39 míst. K dosažení absolutní většiny, která je potřebná pro samostatné vládnutí, jí chybí pouhá tři křesla.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Ilustrační fotografie.

Astonomové odhalili nový meteorický roj. Přispěl k tomu i Čech

V období od 14. do 16. července 2026 byl meteorickou sítí Global Meteor Network detekován nový meteorický roj. Mateřským tělesem je podle parametrů dráhy velmi pravděpodobně kometa Jupiterovy rodiny. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Další změny v Plzni. Krčík odchází do Pardubic, Boháč posílí Artis Brno

S blížícím se koncem letního přestupového období se v nejednom českém ligovém fotbalovém klubu dělají překotné změny v kádrech. Pokračují i v jednom z adeptů na ligový titul, kterému ale, jak známo, nevyšel vstup do sezóny – ve Viktorii Plzeň. Západočechy nejnověji potkaly dva odchody. Poté, co byla zveřejněna soupiska kádru pro ligovou fázi Evropské ligy, bylo pro mnohé překvapivé, že se v ní neocitlo jméno obránce Dávida Krčíka. Sedmadvacetiletý obránce, jenž nedávno posunul Plzeň do EL gólem v prodloužení v domácí odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad, se s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce a odchodu do Pardubic. Po pouhých dvou měsících pak kádr Západočechů opouští i záložník Sebastian Boháč, který pro změnu posílil nováčka z Brna Artis, pro kterého je to další z řady nových posil. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Postup do Evropské ligy a ještě tři posily. Do Plzně přišli Gabriel, Vavro a Pališčák

Turbulentní začátek nové sezóny 2026/27 zažívá fotbalový klub Viktorie Plzeň. Vzhledem k tomu, že výkony ani výsledky nebyly uspokojivé, musel kvůli tomu po venkovní prohře v Bělehradě 0:3 v rámci 4. předkola Evropské ligy klub opustit trenér Martin Hyský. Ten byl po pár dnech nahrazen Radoslavem Kováčem a ten se hned stal miláčkem plzeňského publika, když v odvetě dokázal se Západočechy vyhrát po neuvěřitelném průběhu 5:1 po prodloužení a postoupit tak do ligové fáze EL. A právě s vidinou zápasů v této soutěži se vedení Viktoriánů rozhodlo kádr posílit hned třemi novými hráči. 

včera

včera

včera

Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí

Pražští detektivové ztotožnili podezřelé z krádeže z peněz z bankomatu, který na začátku května vybuchl v Kunraticích. Muže zadrželi zahraniční policisté poté, co se pachatelé dopustili dalších trestných činů. V Česku hrozí dotyčným až osm let za mřížemi. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy