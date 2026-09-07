Zemřel zpěvák Richard Tesařík, jedna z tváří kapely Yo Yo Band

Českou hudební scénou na závěr uplynulého víkendu otřásla velmi smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, zpěvák slavné skupiny Yo Yo Band. Informovala o tom jeho rodina.
O Tesaříkově úmrtí informoval jeho syn Štěpán, který zároveň požádal o respektování soukromí rodiny v této těžké chvíli. Známý zpěvák měl podlehnout blíže nespecifikované nemoci. Pozůstalí dodali, že hodlají zveřejnit informace o posledním rozloučení.
Tesařík se narodil do rodiny generála Richarda Tesaříka, jenž byl za druhé světové války členem československé vojenské jednotky a vyznamenal se například v bitvě u Sokolova. Byl proto oceněn titulem Hrdina Sovětského svazu.
Zásadní kapitola života zesnulého zpěváka se začala psát v polovině 70. let, když v roce 1975 vznikla skupina Yo Yo Band. Jejím zakládajícími členy byli také Richardův bratr Vladimír, jenž zemřel v červnu 2003 ve věku 55 let po pádu z kola v pražské Stromovce, či Ondřej Hejma.
Největších úspěchů pak dosáhla skupina v 90. letech. V roce 1990 vyšlo album Lehkou chůzí, jehož součástí byla oblíbená píseň Kladno. O tři roky později se pak fanoušci dočkali desky Karviná s hitem Rybitví. Yo Yo Band si vysloužil několik nominací na české Grammy, přičemž proměnil tu v kategorii skladba roku.
Tesařík se skupinou vystupoval až do své smrti. Objevil se také před filmovou kamerou, zahrál si například ve snímku Musíme si pomáhat.
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Zdroj: Jan Hrabě