Rozloučení s Richardem Tesaříkem proběhne ve středu, oznámila rodina

Česko se příští týden rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem, tváří úspěšné kapely Yo Yo Band. Tesařík zemřel během uplynulého víkendu, podle dostupných informací podlehl vážné nemoci. Bylo mu 80 let.
"S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 16. září 2026 v 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích," uvedla rodina ve zveřejněném smutečním oznámení, na které upozornil deník Blesk.
Tesařík se narodil do rodiny generála Richarda Tesaříka, jenž byl za druhé světové války členem československé vojenské jednotky a vyznamenal se například v bitvě u Sokolova. Byl proto oceněn titulem Hrdina Sovětského svazu.
Zásadní kapitola života zesnulého zpěváka se začala psát v polovině 70. let, když v roce 1975 vznikla skupina Yo Yo Band. Jejím zakládajícími členy byli také Richardův bratr Vladimír, jenž zemřel v červnu 2003 ve věku 55 let po pádu z kola v pražské Stromovce, či Ondřej Hejma.
Největších úspěchů pak dosáhla skupina v 90. letech. V roce 1990 vyšlo album Lehkou chůzí, jehož součástí byla oblíbená píseň Kladno. O tři roky později se pak fanoušci dočkali desky Karviná s hitem Rybitví. Yo Yo Band si vysloužil několik nominací na české Grammy, přičemž proměnil tu v kategorii skladba roku.
Tesařík se skupinou vystupoval až do své smrti. Objevil se také před filmovou kamerou, zahrál si například ve snímku Musíme si pomáhat.
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Zdroj: Libor Novák