Česko se ve středu před polednem rozloučilo se známým zpěvákem Richardem Tesaříkem, který v září zemřel ve věku rovných 80 let. Tesaříka proslavilo působení v populární hudební skupině Yo Yo Band, jejímž členem byl i jeho mladší sourozenec.
Poslední rozloučení se uskutečnilo od dnešních 11 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze. Rozloučit se přišly především osobnosti české hudební scény, například Ivan Hlas, Michal Prokop, Ondřej Hejma, Milan Drobný nebo Marie Rottrová. Nechyběly však ani další slavné tváře. Dorazili herec Pavel Rímský či šéfkuchař Jan Punčochář.
Tesařík se narodil do rodiny generála Richarda Tesaříka, jenž byl za druhé světové války členem československé vojenské jednotky a vyznamenal se například v bitvě u Sokolova. Byl proto oceněn titulem Hrdina Sovětského svazu.
Zásadní kapitola života zesnulého zpěváka se začala psát v polovině 70. let, když v roce 1975 vznikla skupina Yo Yo Band. Jejím zakládajícími členy byli také Richardův bratr Vladimír, jenž zemřel v červnu 2003 ve věku 55 let po pádu z kola v pražské Stromovce, či Ondřej Hejma.
Největších úspěchů pak dosáhla skupina v 90. letech. V roce 1990 vyšlo album Lehkou chůzí, jehož součástí byla oblíbená píseň Kladno. O tři roky později se pak fanoušci dočkali desky Karviná s hitem Rybitví. Yo Yo Band si vysloužil několik nominací na české Grammy, přičemž proměnil tu v kategorii skladba roku.
Tesařík se skupinou vystupoval až do své smrti. Objevil se také před filmovou kamerou, zahrál si například ve snímku Musíme si pomáhat.
Související
Rozloučení s Richardem Tesaříkem proběhne ve středu, oznámila rodina
Zemřel zpěvák Richard Tesařík, jedna z tváří kapely Yo Yo Band
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Česko se rozloučilo s Richardem Tesaříkem. Nechyběly známé tváře hudební scény
před 31 minutami
Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno
před 1 hodinou
Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou
před 1 hodinou
Modely umělé inteligence mezi sebou začaly komunikovat v novém jazyce. Vědci mu nerozumí
před 2 hodinami
Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU
před 3 hodinami
Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci
před 4 hodinami
CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny
včera
Kinetická, manipulační, nebo protidružicová? Experti řeší, jakou zbraň mohly USA umístit na oběžnou dráhu
včera
Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud
včera
Slovensko varuje před vodou z Česka. Laboratorní rozbor v ní odhalil žíravinu
včera
Konec nevyžádaných fotek. Ministerstvo navrhuje za posílání snímků intimních partií až rok vězení
včera
Představy o budoucnosti tříští státy EU. Očekává se zásadní projev von der Leyenové
včera
Dánská vláda obvinila ruskou válečnou loď ze střelby světlic na armádní vrtulník
včera
Proč cena ropy opět roste? Na vině je z části i Saúdská Arábie
včera
Bratříčkování Ruska s KLDR pokračuje. Země poprvé propojila silnice
včera
Ve světě kvůli extrémnímu počasí vznikají nové hrozby, varuje WMO
včera
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
včera
V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí
včera
Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru
včera
Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku
Policie v úterý uvolnila nové informace k případu zvlášť závažného zločinu na Semilsku, jímž se zabývají od uplynulého víkendu. Vyšetřovatelé dali za pravdu spekulacím z médií, když potvrdili, že řeší úmrtí novorozence.
Zdroj: Jan Hrabě