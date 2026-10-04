O zvláštní dlouhodobý pobyt v České republice letos projevilo zájem téměř 57 tisíc držitelů dočasné ochrany sdružených ve více než 33 tisících domácnostech. Informovalo o tom ministerstvo vnitra.
Pro získání pobytu musí ukrajinští uprchlíci mimo jiné pobývat v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky, být ekonomicky soběstační, nečerpat humanitární dávku a mít zajištěné bydlení, zdravotní pojištění bez nedoplatků a platný cestovní doklad.
Všechny podmínky splnilo téměř 13 tisíc domácností, tedy 21,9 tisíce osob. Výsledky vyhodnocení byly zpřístupněny 1. října 2026, kdy byla zahájena i registrace k pobytu.
Splnění podmínek bylo vyhodnoceno na základě údajů ze státních evidencí, rodiny byly posuzovány jako celek. Zájem o zvláštní dlouhodobý pobyt projevilo více než 33 tisíc domácností. Základní podmínky spojené s délkou pobytu, zdravotním pojištěním či nečerpáním dávek nesplnilo 18 % z nich, zatímco loni to bylo 35 %. Dalších 44 % domácností nedosáhlo požadované úrovně ročního příjmu. Všechny podmínky tak splnilo 38 % domácností, zatímco loni to bylo 19 %.
Mezi úspěšnými zájemci je 81 % osob v produktivním věku a 18 % dětí. Nejvíce jich žije v Praze (26 %), ve Středočeském (15 %) a v Plzeňském kraji (10 %).
Úspěšní zájemci se mohou od 1. října do 31. prosince 2026 prostřednictvím Informačního portálu pro cizince registrovat a rezervovat si termín návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra, kde se ověří splnění dalších podmínek. Pokud je splní, získají zvláštní dlouhodobý pobyt na pět let s volným přístupem na trh práce a možností později požádat o trvalý pobyt. Ostatní mohou i nadále pobývat v Česku s dočasnou ochranou.
Související
Sánchez: Rusko a Izrael šíří lži o nedávné migrační krizi v severoafrické enklávě
EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Registrace ke zvláštnímu dlouhodobému pobytu začala. Týká se tisíců lidí
před 2 hodinami
Česko připravilo plán obnovy přírody. Návrh posoudí v EU
před 3 hodinami
U divočáka se v Česku potvrdil nebezpečný parazit
před 5 hodinami
Ukrajinci jsou připraveni v říjnu jednat i s ruskými představiteli
před 5 hodinami
Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina obdrží další pomoc od Německa
před 6 hodinami
Tuningový sraz pokračoval v Brně. Policisté opět rozdávali mastné pokuty
před 7 hodinami
Thálie pro Nárožného či Margitu. V Národním divadle se předávaly prestižní ceny
před 8 hodinami
Babiš považuje zlepšení dostupnosti dětské psychiatrie za vládní prioritu
před 9 hodinami
Splňte sedm podmínek a za pár dní otevřeme Hormuz, vzkazuje Írán
před 10 hodinami
Hasiče vede od října Legner. Uspěl ve výběrovém řízení
před 11 hodinami
Fico nakonec kvůli viróze necestoval ani do Srbska
před 11 hodinami
Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy
před 12 hodinami
Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc
před 13 hodinami
Trumpových 5000 dolarů. Prezident znovu slíbil peníze za vítězství republikánů
před 14 hodinami
Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď
včera
Princ Harry je zpátky v Británii. Je to skvělé, svěřil se králův syn
včera
Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech
včera
Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny
včera
Policie dohlížela na tuningový sraz. Na pokutách se vybralo přes čtvrt milionu
včera
Metnar jmenoval nového šéfa civilní rozvědky. Úřaduje od čtvrtka
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval do funkce nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Miroslava Tomana. Zkušený diplomat a zpravodajec ve funkci vystřídal Vladimíra Posoldu, který v čele civilní rozvědky skončil k 30. září 2026.
Zdroj: Jan Hrabě