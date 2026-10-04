Registrace ke zvláštnímu dlouhodobému pobytu začala. Týká se tisíců lidí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2026 20:27

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra Foto: Lukáš Henzl / INCORP images

O zvláštní dlouhodobý pobyt v České republice letos projevilo zájem téměř 57 tisíc držitelů dočasné ochrany sdružených ve více než 33 tisících domácnostech. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. 

Pro získání pobytu musí ukrajinští uprchlíci mimo jiné pobývat v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky, být ekonomicky soběstační, nečerpat humanitární dávku a mít zajištěné bydlení, zdravotní pojištění bez nedoplatků a platný cestovní doklad.

Všechny podmínky splnilo téměř 13 tisíc domácností, tedy 21,9 tisíce osob. Výsledky vyhodnocení byly zpřístupněny 1. října 2026, kdy byla zahájena i registrace k pobytu.

Splnění podmínek bylo vyhodnoceno na základě údajů ze státních evidencí, rodiny byly posuzovány jako celek. Zájem o zvláštní dlouhodobý pobyt projevilo více než 33 tisíc domácností. Základní podmínky spojené s délkou pobytu, zdravotním pojištěním či nečerpáním dávek nesplnilo 18 % z nich, zatímco loni to bylo 35 %. Dalších 44 % domácností nedosáhlo požadované úrovně ročního příjmu. Všechny podmínky tak splnilo 38 % domácností, zatímco loni to bylo 19 %.

Mezi úspěšnými zájemci je 81 % osob v produktivním věku a 18 % dětí. Nejvíce jich žije v Praze (26 %), ve Středočeském (15 %) a v Plzeňském kraji (10 %).

Úspěšní zájemci se mohou od 1. října do 31. prosince 2026 prostřednictvím Informačního portálu pro cizince registrovat a rezervovat si termín návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra, kde se ověří splnění dalších podmínek. Pokud je splní, získají zvláštní dlouhodobý pobyt na pět let s volným přístupem na trh práce a možností později požádat o trvalý pobyt. Ostatní mohou i nadále pobývat v Česku s dočasnou ochranou.

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