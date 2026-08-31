Sánchez: Rusko a Izrael šíří lži o nedávné migrační krizi v severoafrické enklávě

Španělský premiér Pedro Sánchez obvinil sociální sítě spojené s Ruskem a Izraelem ze šíření hoaxů o nedávné migrační krizi v severoafrické enklávě Ceuta. Podle předsedy vlády byla tato kampaň zaměřena na diskreditaci španělského kabinetu i na rozdělení Evropy. Sánchez zdůraznil, že do šíření fám se zapojily také mezinárodní krajně pravicové sítě. Celá záležitost má podle něj přímou souvislost s postojem Madridu ke konfliktům na Ukrajině a na Blízkém východě.
Předseda španělské vlády se při svých tvrzeních odvolal na výzkum vypracovaný Evropskou službou pro vnější činnost. Falešné zprávy a fámy se na sociálních sítích začaly masově šířit bezprostředně po masovém přechodu hranic. Podle Sáncheze je jednoznačné, že obě zmíněné země využily krizovou situaci k ostré kritice španělské administrativy. Využití migračního tématu má podle něj za cíl oslabit pozici španělské vlády i celou Evropskou unii.
Španělský premiér v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER kategoricky odmítl jakoukoliv odpovědnost marockých úřadů za náhlý příliv běženců. Zprávy zpravodajských služeb, se kterými španělská vláda běžně spolupracuje, podle něj nenaznačují žádné zapojení oficiálních míst v Rabatu. Sánchez zdůraznil, že neexistují žádné pochybnosti o tom, že Maroko na tomto incidentu nenese vinu. Vyšetřování celého incidentu ze strany španělských orgánů i nadále pokračuje.
Na obvinění španělského premiéra reagoval izraelský ministr zahraničí Gid'on Sa'ar, který tvrzení o zapojení své země ostrým způsobem odmítl. Izraelský šéf diplomacie na sociální síti X uvedl, že Sánchez bezostyšně lže a šíří pomluvy. Sa'ar zdůraznil, že nařčení ze šíření zavádějících informací o událostech v Ceutě je zcela nepravdivé. Podle izraelského ministra se španělský premiér pouze snaží odvést pozornost od svého selhání při řízení státu.
Rozsáhlý přechod hranic v severoafrické enklávě se týkal celkově přibližně 70 tisíc lidí. Převážná většina z nich byla podle oficiálních údajů španělských úřadů již navrácena zpět na území Maroka. Otázka přesného počtu lidí, kteří v enklávě dosud zůstávají, však vyvolává mezi politiky značné rozpory. Situace na místě tak i nadále zůstává předmětem živých politických debat.
Španělská levicová vláda odhaduje, že v Ceutě v současnosti zůstává od 3 500 do 7 000 migrantů. Mezi těmito osobami se nachází také řada nezletilých běženců bez doprovodu dospělých. Pravicoví představitelé vedení enklávy Ceuta však uvádějí výrazně vyšší čísla. Podle jejich tvrzení se na území stále nachází nejméně 10 tisíc migrantů.
Podle španělského premiéra stály za šířením dezinformací v době krizové vlny mimo jiné i sítě organizovaného zločinu a převaděčské skupiny. Tyto zločinecké struktury šířily mezi lidmi nepravdivé informace týkající se právních možností deportace. Převaděči tvrdili, že lidé, kteří do enklávy doplavou, nemohou být z území z právních důvodů vyhoštěni. Sánchez upozornil, že toto tvrzení bylo zcela lživé a nemělo žádný právní základ.
Španělské bezpečnostní a zpravodajské orgány pokračují v detailním prověřování všech okolností nedávného incidentu. Vyšetřování se zaměřuje jak na pozadí dezinformační kampaně, tak na fungování převaděčských sítí. Vláda v Madridu trvá na tom, že dezinformace byly využity jako nástroj tlaku na španělskou zahraniční politiku. Celá událost tak i nadále zaměstnává španělskou politickou scénu.
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Zdroj: Libor Novák