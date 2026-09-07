Amerika a Rusko slaví, Evropa je zdrcena. Reakce na vítězství AfD jsou nekompromisní

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo dosáhla historického vítězství v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, když získala bezmála čtyřicet čtyři procent hlasů. Výsledek vyvolal vlnu obav mezi tradičními evropskými politiky, kteří hovoří o vážném momentu pro celou Evropu. Přestože strana těsně nedosáhla na absolutní většinu v zemském sněmu, upevnila svou pozici nejsilnějšího politického subjektu v tomto regionu. Křesťanskodemokratická unie naopak zaznamenala výrazné ztráty a přišla o více než polovinu své dosavadní podpory.
Volební zisk Alternativy pro Německo představoval více než dvojnásobek v porovnání se situací před pěti lety. Ve druhém nejsilnějším táboře skončili křesťanští demokraté se ziskem sedmnácti procent hlasů. Sociální demokraté, Zelení i Levice získali kolem devíti procent hlasů a vybojovali po osmi poslaneckých mandátech. Vítězné straně chyběla k získání absolutní většiny pouhá tři křesla, když obsadila třicet devět z celkových osmdesáti tří poslanců.
Španělský ministerský předseda Pedro Sánchez označil podle webu The Guardian volební výsledek za důkaz toho, že extremistická hrozba získává v Evropě i ve světě stále větší prostor. Francouzský ministr financí Roland Lescure prohlásil, že hlasování vyslalo velmi znepokojivý signál o šíření populistické vlny. Podle francouzského ministra pro evropské záležitosti Benjamina Haddada představuje triumf krajní pravice v německém regionu mimořádně závažný okamžik. Haddad zároveň zdůraznil, že nacionalismus ani xenofobie nemohou být odpovědí na obavy občanů.
Polský premiér Donald Tusk reagoval na volební výsledky ostrým prohlášením, podle kterého se z triumfu radikální strany mohou radovat pouze idioti nebo zrádci. Šéf polské diplomacie Radosław Sikorski označil vítězství za velmi znepokojivý signál pro budoucí vývoj. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zhodnotil výsledky jako hroznou zprávu pro liberální a západní hodnoty. Podle jeho slov se jedná o sílu, která stojí v přímém protikladu k dosavadním demokratickým principům.
Americký miliardář Elon Musk poblahopřál vítězné straně k úspěchu stručným vzkazem na své sociální síti. Volební lídr vítězné kandidátky v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund za podporu veřejně poděkoval a vyjádřil naději na budoucí spolupráci. Siegmund prohlásil, že případné převzetí vládní odpovědnosti vytvoří z Německa opěrný bod pro nové investice.
Americký prezident Donald Trump sdílel odhad volebních výsledků na své platformě bez jakéhokoliv doplňujícího komentáře. Zvláštní zmocněnec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev označil událost za historické vítězství pragmatické politické síly. Ruská strana pozitivně hodnotí postoj vítězného hnutí ke škrtům v pomoci Ukrajině i odmítání uprchlického statusu pro ukrajinské občany. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán oslavil výsledky jako velkou noc pro Německo i Evropu a předpověděl další politické změny.
Vítězství německé strany přivítali také představitelé dalších evropských národně-konzervativních hnutí. Předseda španělské strany Vox Santiago Abascal označil výsledek za velkou naději na změnu poměrů v Evropě. Významný úspěch ocenil také portugalský politik André Ventura či italský vicepremiér Matteo Salvini. Salvini v reakci odmítl varování levicových politiků před ohrožením demokracie a označil volební výsledek za přirozenou touhu po bezpečnosti a práci. Gratulační vzkaz zaslal i lídr nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders.
Francouzské Národní sdružení v čele s Jordanem Bardellou si však od vítězné německé strany udržuje značný odstup. Vztahy mezi oběma subjekty se rozpadly po kontroverzních výrocích zástupců německého hnutí týkajících se zločinů jednotek SS a plánů na hromadné deportace imigrantů. Bardella potvrdil, že obnovení dřívějšího spojenectví není v plánu, ačkoliv uznal, že volební tlak v Německu již vede ke zpřísnění hraničních kontrol.
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