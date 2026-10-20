České úřady v úterý upozornily na nepravdivou informaci o možné další uprchlické vlně z válkou zmítané Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra a policie tomu nic nenasvědčuje. Úřady nicméně zdůraznily, že jsou připraveny reagovat na případnou zásadní změnu situace.
Na dezinformaci upozornil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podle jeho slov se na sociální síti šíří poplašné zprávy o milionech Ukrajinců, kteří hodlají překročit hranice do Polska a dalších evropských států. "Podle informací Ministerstvo vnitra a Policie České republiky nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o novou migrační vlnu lidí prchajících z Ukrajiny s cílem usadit se v EU," zdůraznil člen vlády.
Metnar zmínil, že na hranici mezi Ukrajinou a Polskem se občas vyskytnou kolony způsobené poplachy kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu. "Odbavování na hraničních přechodech se kvůli nim přerušuje a někdy je nutné přechody i evakuovat," podotkl ministr.
Ministerstvo vnitra situaci nepodceňuje. "Společně s bezpečnostními složkami a dalšími odpovědnými institucemi průběžně sledujeme její vývoj, a to i v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k zásadní změně situace, jsme připraveni bezodkladně reagovat a přijmout potřebná opatření," dodal Metnar.
Na občany apeloval i premiér Andrej Babiš (ANO). "Šíří se tu nepravdivá informace, že se k nám valí nová migrační vlna z Ukrajiny. Nevěřte tomu, prosím. Není to pravda," napsal na svém facebookovém profilu.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák