Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky pro nadcházející období. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr kultury Oto Klempíř. Schválený dokument prošel vládou i přes značnou nespokojenost, kterou vůči němu vyjadřovaly kulturní organizace.
Návrh čelil ostré kritice ze strany profesních asociací, sdružení, odborných platforem i odborů působících v kulturním a kreativním odvětví. Zástupci těchto organizací žádali kabinet o kompletní stažení materiálu z projednávání. Poukazovali především na to, že dokument vznikal bez zapojení odborné veřejnosti a bez diskuse se zástupci oboru.
Kritici návrhu zároveň zdůrazňovali, že stát má k dispozici již dříve schválenou Státní kulturní politiku pro období 2026 až 2030+, kterou přijala předchozí vláda. Kabinet se novým konceptem určeným pro období do roku 2029 začal zabývat na konci srpna. Přestože odborné kruhy požadovaly návrat k původnímu dokumentu, ministři nakonec schválili předložený návrh.
Kromě kulturní koncepce mělo vedení státu na stole také novelu týkající se působení asistentů pedagoga na základních školách. K tomuto tématu se však ministerský předseda Andrej Babiš a jeho kabinet vrátí až za týden. Podle vyjádření premiéra je totiž nutné některé sporné body nejprve podrobně projednat na koaliční úrovni.
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Zdroj: Jan Hrabě