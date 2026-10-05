OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou

Libor Novák

5. října 2026 18:08

Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
Prohlédněte si 33 fotografií Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ve Valdštejnské zahradě v Praze se dnes sešlo téměř tisíc návštěvníků z řad studentů, diplomatů i široké veřejnosti, aby společně uctili Havlův trvalý odkaz pro českou demokracii. Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s manželkou zesnulého prezidenta Dagmar Havlovou odhalili novou pamětní desku. Celý slavnostní akt proběhl v symbolické atmosféře třicátého výročí ustavující schůze Senátu České republiky, k němuž se váže i letošní motto Věrný svobodě.

Samotná pamětní deska umístěná v historických prostorách nese výstižný citát z prvního Havlova projevu proneseného na půdě horní parlamentní komory dne 5. března 1997. Bývalý prezident v něm definoval ústavní roli Senátu jako obecně respektovaného fóra, odkud má znít moudrý hlas osobností myslících na dlouhodobé zájmy státu.

Podle Havlovy tehdejší vize má tato instituce stát nad okamžitými osobními, stranickými či skupinovými prospěchy, což zůstává klíčovým poselstvím i pro dnešní politickou kulturu.

Předseda horní komory Miloš Vystrčil ve svém hlavním vystoupení navázal na další významný Havlův projev, který zazněl v roce 1991 v Kodani. Připomněl, že politik by se měl neustále sám sebe ptát, zda jeho jednání, využívání výhod a veřejné vystupování nevybočují z rámce služby občanům.

Vystrčil zdůraznil Havlovu výzvu k sebereflexi a schopnosti odolat pokušení proměnit se v arogantního prominenta, který ztratil odstup od sebe sama. Přestože od kodaňského projevu uplynulo již pětatřicet let a společnost prošla výraznou proměnou, otázky odpovědnosti mocných a nemorálního chování v politice jsou podle Vystrčila v dnešní době aktuální minimálně stejně silně.

Dojemným momentem oficiálního programu byla řeč Dagmar Havlové, která zavzpomínala na osobní i veřejné chvíle strávené po boku československého a českého prezidenta. Připomněla základní hodnoty, na kterých Havel trval, jako jsou slušnost, odvaha a pravda, a zdůraznila, že osobní odpovědnost za stav společnosti začíná u každého jednotlivce.

Vyslovila také přání, aby myšlenky a morální odkaz Václava Havla i nadále zůstávaly živým svědomím českého národa. V rámci ceremoniálu převzala z rukou předsedy Senátu Symbolický klíč k Senátu udělený prezidentovi in memoriam jako připomínku jeho hlubokého vztahu k horní komoře.

Kulturní i společenský význam akce podtrhla účast celé řady významných osobností českého politického a veřejného života. Mezi hosty nechyběli emeritní předsedové Senátu Libuše Benešová, Přemysl Sobotka a Milan Štěch.

Památku tragicky zesnulého předsedy Jaroslava Kubery přijela uctít jeho manželka Věra Kuberová. Horní komoru dále reprezentoval její místopředseda Jiří Oberfalzer spolu s dalšími členy senátorského sboru, zatímco Poslaneckou sněmovnu zastupoval její místopředseda Patrik Nacher.

Celý slavnostní program doprovázel pestrý hudební repertoár s silným symbolickým nábojem. Písničkář Jaroslav Hutka zazpíval své ikonické skladby Náměšť a Havlíčku, Havle, které rezonovaly s atmosférou setkání.

Státní hymna zazněla v podání zpěvačky Gaiy Anzari a hudební rámec celého odpoledne dotvořilo kvarteto Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Pro přítomné návštěvníky byla připravena také tematická výstava fotografií a archivních senátních dokumentů, které přibližovaly Havlovo působení a jeho vztah k parlamentarismu.

Organizátoři pamatovali i na mladou generaci, pro kterou byly přichystány edukativní pracovní listy zaměřené na moderní české dějiny, principy demokracie a parlamentní tradice. U příležitosti významného jubilea byl navíc zveřejněn speciální bonusový díl podcastu 30 let Senátu.

V něm se o své osobní vzpomínky na setkání s Václavem Havlem v dobách disentu, během jeho prezidentského působení na Pražském hradě, v divadle i na půdě parlamentu podělili senátoři Jitka Seitlová, Jiří Oberfalzer, Miroslava Němcová, Břetislav Rychlík a Hana Kordová Marvanová.

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